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Halk TV Türkiye Son dakika | İsmail Saymaz ve Murat Ağırel'e ev hapsi kararı

Son dakika | İsmail Saymaz ve Murat Ağırel'e ev hapsi kararı

Son dakika haberi.... Fon krizi, sonrası ifadeleri alınan gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için uygulanan tedbir, başsavcılığın itirazı üzerine "ev hapsine" çevrildi.

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Son dakika | İsmail Saymaz ve Murat Ağırel'e ev hapsi kararı
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Adalet Bakanlığı, İletişim Başkanlığı ve RTÜK'ün fon krizine ilişkin yayınlara ilişkin uyarı açıklaması sonrası gazeteciler Murat Ağırel, İsmail Saymaz ifadeye çağrılmış, Ömr Çelik'in tatil fotoğrafını paylaşan Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç gözaltına alınmıştı.

Balcı ve Sevinç dün çıkarıldıkları mahkemece "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklandı.

Saymaz ve Ağırel ise yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında adli kontrol kararı verilen gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için uygulanan tedbir, başsavcılığın itirazı üzerine "ev hapsine" çevrildi.

Rasim Ozan Kütahyalı ise İsmail Saymaz'a haberi kendisini verdiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kütahyalı, "Şimdi İsmail Saymaz’ı aradım, bu ev hapsi kararını benden öğrendi. Uyuyordu benim telefonumla uyandı." dedi.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İsmail Saymaz Murat Ağırel
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