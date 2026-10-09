Gazetecilere 'fon haberi' gözaltısı: Sevinç ve Balcı adliyeye sevk edildi
Fon soruşturmasına ilişkin haber yaptıkları için gözaltına alına gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç adliyeye sevk edildi.
Adalet Bakanlığı ve RTÜK’ün fon soruşturmasında yanıltıcı bilgi paylaşanlar hakkında işlem yapılacağını söylemesinin ardından gözaltına alına gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu "yanıltıcı" nitelikte açıklamalarda bulundukları iddiasıyla İsmail Saymaz ve Murat Ağırel 'dezenformasyon' suçlamasıyla 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırıldı.
Öte yandan soruşturma kapsamında AKP Sözcüsü Ömer Çelik ile Osman Arıkan Nacar'ın aynı karede görüldüğü fotoğrafı paylaşan Sözcü muhabiri Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç dün gözaltına alındı.
Balcı ve Sevinç sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.