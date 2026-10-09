Halk TV Türkiye Gazetecilere 'fon haberi' gözaltısı: Sevinç ve Balcı adliyeye sevk edildi

Gazetecilere 'fon haberi' gözaltısı: Sevinç ve Balcı adliyeye sevk edildi Fon soruşturmasına ilişkin haber yaptıkları için gözaltına alına gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç adliyeye sevk edildi.