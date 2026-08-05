Türkiye'yi sarsan Palu davasında nihai karar çıktı

Türkiye'nin ekran başından takip ettiği "Palu Ailesi Davası"nda Yargıtay nihai kararını verdi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kocaeli'de Melike Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin davada sanık enişte Tuncer Ustael'e verilen müebbet hapis cezasını ve diğer aile üyeleri hakkındaki beraat kararlarını onadı.

YARGITAY NİHAİ KARARI VERDİ: İSPİRTO DETAYI CEZAYI ONATTI

Temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, emsal nitelikteki kararıyla dosyayı kesin olarak karara bağladı. Daire, toksik ve öldürücü etkiye sahip olan "ispirto" maddesinin maktule içirildiğinin sabit olduğuna dikkat çekerek, eylemin "olası kastla öldürme" kapsamında değerlendirilmesinde kanuna aykırılık bulunmadığını vurguladı.

Melike Tahnal

Yargıtay, sanık Ustael hakkında nitelikli cinsel istismar, diğer sanıklar hakkında ise cinayete iştirak yönünden kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini belirterek verilen beraat kararlarını yerinde buldu.

DOSYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNDEN GEÇMİŞTİ

Yargıtay'ın kararı öncesindeki hukuki süreçte, tarafların yerel mahkeme kararına yaptığı itirazlar üst mahkemelere taşınmıştı. Temyiz öncesindeki aşamada müşteki avukatları, Ustael'in doğrudan kastla hareket ettiğini ve cinsel istismar suçundan da cezalandırılması gerektiğini belirtirken; Ustael'in avukatı ise delil yetersizliği gerekçesiyle beraat talebinde bulunmuştu.

Dosyayı inceleyen Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yapılan istinaf başvurularını esastan reddederek dosyayı son inceleme mercii olan Yargıtay'a göndermişti.

İLK HÜKÜM SAKARYA 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE ÇIKTI

Davanın ilk derece mahkemesi olan Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalarda, hakkındaki suçlamaları reddeden sanık Tuncer Ustael savunmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum. Ben kesinlikle Melike Tahnal'ı öldürmedim. Palu ailesi kendi işledikleri suçların üstünü kapatarak suçu benim üzerime yıkmaya çalışıyor."

Mahkeme heyeti yargılama sonucunda, sanık Tuncer Ustael'i 'olası kastla çocuğu öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan beraatına karar vermişti. Mahkeme ayrıca aile üyeleri Ayşe, Havva, İsa, Fatih Palu ve Emine Ustael'in 'çocuğu kasten öldürme' suçundan beraatına, 'usulsüz gömme' suçuna ilişkin dosyanın ise ayrılmasına hükmetmişti.

TELEVİZYON YAYININDA CANLI KELEPÇE VE BAŞSAVCILIK MÜDAHALESİ

Mahkeme aşamasına giden süreç, 2018 yılında aile üyelerinin Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılması ve burada dile getirilen beyanlarla başladı. Canlı yayında günlerce süren çelişkili ifadeler, aile içinde "büyü bozma" ve "cin çıkarma" bahanesiyle uygulanan sistematik işkenceler ile anne ve kızının öldürüldüğüne dair iddialar kamuoyuna yansıdı.

Yayınları ihbar kabul eden Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı re'sen yeniden açtı. Tütünçiftlik sahilinde kadavra köpeklerinin de kullanıldığı geniş çaplı arama çalışmaları yürütüldü. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle Meryem Tahnal'ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu ile kardeşleri Fatih ve Ayşe Palu gözaltına alındı. Olayın merkezindeki isim olan enişte Tuncer Ustael ile eşi Emine Ustael ise 9 Ocak 2019 tarihinde konuk oldukları televizyon programının canlı yayınında polis ekiplerince kelepçelenip gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

OLAYIN GEÇMİŞİ: 2008'DEKİ KAYIP VE VERİLEN TAKİPSİZLİK KARARI

Yargıtay onamasıyla tamamlanan yargı sürecinin temeli 2008 yılına dayanıyor. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Meryem Tahnal ile küçük kızı Melike Tahnal 2008 yılında ansızın kayboldu.

O dönem yürütülen ilk adli soruşturmada somut delillere ulaşılamaması gerekçesiyle adli makamlarca dosya hakkında takipsizlik kararı verildi ve olay yılları kapsayan bir karanlığa terk edildi. Dosya, ancak 10 yıl sonra televizyon yayınlarının ihbar sayılmasıyla yeniden adli mekanizmaların gündemine girebildi.