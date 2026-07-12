Türkiye'nin en uzun mahallesi görenleri şaşırtıyor! Müzeyyen Senar buradan evlatlık verildi

Bursa'nın İnegöl ilçesine 17 kilometre mesafedeki kırsal Hilmiye Mahallesi, 5,2 kilometrelik yerleşim hattıyla Türkiye'nin en uzun kırsal mahallesi olma özelliğini elinde bulunduruyor. Aynı zamanda sanatçı Müzeyyen Senar’ın da doğduğu yer olarak biliniyor.

Türkiye´nin önemli kaplıca merkezlerinden biri olan ve doğal güzellikleriyle de dört mevsim yerli turistleri misafir eden Oylat'a gidiş güzergahında bulunan Hilmiye Mahallesi, 5,2 kilometrelik yerleşim hattıyla Türkiye’nin en uzun mahallesi olma özelliğini taşıyor. Şehir merkezine 65, ilçe merkezine 17 kilometre mesafede bulunan mahalle, uzunluğunun yanında görsel güzellikleriyle de ilgi görüyor.

Hilmiye Mahallesi, 1877-1878 yıllarında Osmanlı-Rus harbi sebebiyle Gürcistan’ın Batum bölgesinden göç eden Gürcüler tarafından kurulurken, ismini de Hilmi Efendi’den alıyor.

"İNEGÖL’ÜN EN ESKİ ANONİM ŞİRKETİNİN MERKEZİ BURASIDIR"

Bin 980 metre uzunluğuyla Marmara Bölgesi'nin en uzun, Türkiye'nin ise ikinci en uzun mahallesi olma özelliğini taşırken, yerleşim yerlerinin artmasıyla bu uzunluğun 5 bin 200 metreye ulaştığını söyleyen Hilmiye Mahallesi Muhtarı Osman Nuri Orhan, şöyle konuştu:

“Köyümüz Gürcistan Acara bölgesinden göç etmiş, 1877 ile 1880 arası. İnegöl'ün en eski turistik köylerinden biridir. İnegöl’ün en eski anonim şirketinin merkezi burasıdır, 1946'da kurulmuş bir anonim şirketi. Turistik köydür, mağaramız var. Türkiye'nin en uzun köyü. Bin 980 metreydi 5 bin 200 oldu. Kış turizmi de var Oylat'ta kaplıcalarından dolayı. Yani 3 milyon yıllık olan bir mağara Oylat Mağarası. Turizme açık, turizm potansiyeli çok yüksek bir köyüz. Köyümüzün içinde turistik işletmeler de var. Lokantalar olsun, çay bahçeleri olsun. Şimdi at çiftliği de kuruluyor. Köyümüz orman köylüsüdür, orman çalışanları var köyümüzde. Onun haricinde aromatik meyveler var; ahududu, aronya, frenk üzümü gibi. İnegöl'de fabrikası olan çok iş adamı burada. Köye her türlü desteği sağlayan, maddi manevi desteği eksik etmeyen iş adamı bunlar. Aslında devlete çok fazla yük olmayan, kendi yağında kavrulan bir köyüz. Şu anda 450 civarında daimi yaşam var, yazın tabi bu 750 ile 1000 arasında değişiyor köy içinde.”

"MÜZEYYEN SENAR BURADAN EVLATLIK VERİLİYOR, ONDAN SONRA BİRAZ DA KIRGIN DÖNÜYOR BURAYA"

Ünlü sanatçı Müzeyyen Senar'ın da ‘Zeliha Eren’ adıyla Hilmiye Mahallesi’nde dünyaya geldiğini ve daha sonra Keles ilçesi Gököz Mahallesi’ndeki aileye evlatlık verildiğini söyleyen Orhan, “Müzeyyen Senar buradan evlatlık veriliyor, ondan sonra biraz da kırgın dönüyor buraya. Çünkü Oylat'a geldiğinde kırgın olduğunu söyledi. ‘Beni vermişler, bana bakamamışlar’ demişti. Müzeyyen Senar'ın burada çok büyük bir mazisi yok ama gelip, burada içten içe ağlayan bir ablamız oldu. Allah rahmet eylesin” dedi. (DHA)