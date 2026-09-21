Türkiye'de ilk ve tek! Yoğun bakımdan çıktı, 100. günü özel olarak kutlandı

Türkiye'de dünyaya gelen tek Sibirya kaplanı olan Virginia, geçirdiği operasyonun ardından sağlığına kavuşarak 100'üncü gününü geride bıraktı. Bursa'da yürütülen koruma programı kapsamında doğan ve oyun oynarken ayağını kıran minik yavru için bakıcıları özel bir kutlama organize etti.

UZMAN HEKİMLER SEFERBER OLDU

Oyun oynadığı sırada bacağında kırık oluşan talihsiz yavru, uzman ekiplerin hızlı müdahalesiyle tedaviye alındı. Bursa Hayvanat Bahçesi veterinerleri ile Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi hekimlerinin ortak çalışması sonucu kırık kemik başarıyla tedavi edildi. Yoğun bakım ve klinik tedavi sürecine olumlu yanıt veren minik kaplan kısa sürede yeniden ayağa kalkmayı başardı.

NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA

Dünyada soyu tükenme tehlikesi altındaki türleri koruma programı çerçevesinde bir araya getirilen Victor ve Zeya çifti, Türkiye'deki ilk yavrusunu dünyaya getirdi. Doğumuyla birlikte ülkedeki tek Sibirya kaplanı unvanını kazanan minik Virginia, sevimli halleriyle yerleşkeyi gezenlerin gözdesi oldu. Tedavi sürecini atlatan yavru kaplan için hazırlanan 100'üncü gün pastası ziyaretçilere ve hayvanseverlere büyük sevinç yaşattı.

GELİŞİMİ TİTİZLİKLE İZLENİYOR

Yavrunun bakım sürecini anlatan Bursa Hayvanat Bahçesi Koordinatörü Erdem Saker, nadir bir canlının dünyaya gelmesinin kendilerini gururlandırdığını belirterek hekimlerin yavrunun sağlığı için büyük bir titizlikle çalıştığını kaydetti. Tedaviyi yöneten Veteriner Hekim Mustafa Ömer Üküm ise talihsiz kazanın ardından tüm klinik müdahalelerin tamamlandığını vurgulayarak Türkiye'de doğan tek Amur kaplanının 100'üncü gününü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Bünyesinde 123 farklı türden yaklaşık bin hayvana ev sahipliği yapan tesis, 206 bin metrekarelik geniş bir alanda hizmet veriyor. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği üyesi olan merkez, her yıl 800 bine yakın yerli ve yabancı misafiri ağırlayarak yaban hayatını koruma projelerine güç katıyor.

(DHA)