Türk iş insanının kullandığı uçak Kolombiya'da düştü: Enkaza 3 gün sonra ulaşıldı, 4 yolcu daha vardı!

Kolombiya'da Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kumanda ettiği HK4985 tescilli Cessna T206 tipi uçak, 13 Eylül tarihinde yerel saatle sabah 09.23 sularında kuleyle telsiz bağlantısının kopmasının ardından radardan kaybolmuştu. Bölgede başlatılan yoğun arama kurtarma faaliyetleri sonucunda uçağın enkazına ulaşıldı.

EKİPLER YÜRÜYEREK İLERLEDİ

Kaza haberinin alınmasının ardından Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği, süreci anbean takip ederek yerel makamlarla sıkı bir koordinasyon sağladı. Kolombiya Sivil Havacılık Otoritesi ve kurtarma ekipleri, uçağın Risaralda bölgesine bağlı Pueblo Rico belediyesi sınırlarında, yaklaşık 9 bin feet yükseklikteki dağlık alanda düştüğünü tespit etti.

Ancak bölgenin Kolombiya'nın coğrafi olarak en sarp ve engebeli noktalarından biri olması kurtarma çalışmalarını adeta bir çıkmaza soktu. Kara yoluyla ulaşımın imkansız olduğu bölgeye ekipler havadan indirilmek istendi ancak sert arazi koşulları bu plana izin vermedi. Bunun üzerine helikopterlerle yakın bir noktaya bırakılan arama kurtarma timleri, saatler süren yürüyüşün ardından kazadan tam üç gün sonra enkaz alanına varabildi.

Olay yerinden gelen ilk ilk bilgilere göre, uçağın dağın yamacına büyük bir şiddetle çarptığı ve parçalarının geniş bir alana yayıldığı kaydedildi. Dikenli ve dik yamaçların hakim olduğu coğrafyada çalışmalar büyük bir güçlükle sürdürülürken, acil durum radyo vericisinin (ELT) olay anında devreye girdiği öğrenildi.

Öte yandan Kolombiyalı yetkililer, kazazedelerin sağlık durumu ve kurtarma operasyonunun detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

5 KİŞİYLE HAVALANMIŞTI

Kaybolan uçuşun detayları da netleşti. Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın idaresindeki uçağın, Choco bölgesindeki Condoto'da bulunan Mandinga Havalimanı'ndan başkent Bogota'daki Guaymaral Havalimanı'na gitmek üzere havalandığı belirtildi.

Sefer sırasında uçakta pilot Çankaya'nın yanı sıra 4 Kolombiyalı yolcunun daha bulunduğu ifade edildi. Bölgedeki arama ve inceleme faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. (AA)