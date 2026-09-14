İstanbul Havalimanı'nda faciadan dönüldü: Uçağın iki lastiği birden patladı

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Amman'dan İstanbul'a gelen Fly Jordan Havayolları'na ait yolcu uçağında iniş sonrasında korku dolu anlar yaşandı. FJR-300 kuyruk tescilli uçak, dün saat 20.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Uçak inişini tamamladıktan sonra E1 taksi yolunda ilerlediği sırada önce bir lastiği, ardından diğer lastiği patladı. Bunun üzerine uçak taksi yolunda hareketsiz kaldı.

Uçakta bulunan 121 yolcu, 2 bebek ve 9 kabin görevlisi güvenli şekilde tahliye edildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

PİLOT UÇAĞI HAREKET ETTİRMEDİ

Lastiklerin patlamasının ardından pilot, uçağın bulunduğu E1 taksi yolundan lastikler değiştirilmeden çıkarılmasına izin vermedi.

Pilotun, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ve yer hizmetleri şirketine lastiklerin temin edilip değiştirilmesine kadar uçağın bulunduğu noktada bekleyeceğini bildirdiği öğrenildi.

Bu gelişmenin ardından E1 taksi yolu geçici olarak uçuş trafiğine kapatıldı. Ekiplerin çalışması yaklaşık iki saat sürdü.

Patlayan lastiklerin yenileriyle değiştirilmesinin ardından uçak, gece saatlerinde pilot tarafından park pozisyonuna götürüldü.

Olay nedeniyle uçuş operasyonunda herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtilirken, uçağın lastiklerinin neden patladığının belirlenmesi amacıyla teknik inceleme başlatıldı. (DHA)