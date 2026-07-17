Türk hekimlerinden tıp literatürüne geçen operasyon! Dünyada sadece 3 kişide uygulandı

Ege Üniversitesi'nde Prof. Dr. Mehdi Zoghi, Doç. Dr. Emre Demir ve Doç. Dr. Bekir Serhat Yıldız'ın yer aldığı uzman ekip, tıp literatürüne geçen tarihi bir operasyona imza attı. Daha önce 3 kez açık kalp ameliyatı olan 68 yaşındaki hastanın kalp kapağı, kasıktan girilerek TAVI yöntemiyle değiştirildi. Bu zorlu cerrahi müdahale dünyada 3'üncü, Türkiye'de ise ilk vaka olarak kayıtlara geçti.

TÜRK HEKİMLERİNDEN TARİHİ BAŞARI

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, tıp dünyasında büyük ses getiren bir operasyonu başarıyla tamamladı. Kalbinde hem mekanik mitral hem de mekanik triküspit kapak protezi bulunan ve aynı zamanda hayati risk taşıyan ileri derecede aort kapak darlığı çeken 68 yaşındaki Raziye Çelik, Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVI) yöntemiyle tedavi edildi. Mevcut tıbbi kayıtlara göre, dünyada bu kadar spesifik ve zorlu kapak geçmişine sahip olup TAVI işlemi uygulanan yalnızca iki vaka bulunuyordu. Ege Üniversitesi ekibinin gerçekleştirdiği bu başarılı operasyon, dünya genelindeki 3'üncü başarılı uygulama oldu.

"TAM BİR EKİP RUHUYLA ELDE ETTİK"

Ameliyatı gerçekleştiren hekimlerden EÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehdi Zoghi, sürecin çok hassas ilerlediğini belirterek. "Doç. Dr. Emre Demir ve Doç. Dr. Bekir Serhat Yıldız ile birlikte tıp literatüründe nadir görülen bir vakayı başarıyla sonuçlandırdık. Kliniğimizde kalp ameliyatları rutin olarak devam etse de aort kapak cerrahisi konusunda son yıllarda dünyada ve ülkemizde önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu son vakamızın oldukça özel bir durumu vardı. Türkiye için bir ilk olduğunu söyleyebiliriz. Literatürü incelediğimizde, daha önce üç kez kapak ameliyatı geçirmiş bir hastanın aort kapağındaki daralmaya girişimsel yöntemle tedavi edilmesi dünyada sadece iki kez kaydedilmişti. Biz, bu yöntemle tedavi edilen dünya genelindeki üçüncü vaka olduk. Bu açıdan operasyonumuz büyük önem taşıyor. Bu başarıyı tam bir ekip ruhuyla elde ettik. Ege Üniversitesi yönetiminin sağladığı destek ve meslektaşlarımın özverili katkılarıyla süreci sorunsuz tamamladık" dedi.

"AÇIK AMELİYAT OLMAM RİSKLİ GÖRÜLÜYORDU, ŞİMDİ NEFESİM AÇILDI"

Daha önce üç kez açık kalp ameliyatı geçiren ve dördüncü operasyonu için yüksek hayati risk taşıdığı belirtilen Raziye Çelik ise mucizevi kurtuluşunu şu sözlerle anlattı:

"Daha önce üç kez açık kalp ameliyatı geçirmiştim. Bu dördüncü operasyonum oldu. Önceki ameliyatlarda iki farklı kapağa müdahale edildiği için yeniden ameliyat olmam oldukça riskli görülüyordu. Ancak Emre Hocamın değerlendirmeleri sonucunda aort kapağımdaki ciddi daralma tespit edildi. Tekrar açık ameliyata gerek kalmadan kasıktan girilerek yerleştirilen kapak sayesinde sorun giderildi. Şu an nefesim açıldı ve durumum çok iyi. Emre Hocam başta olmak üzere tüm doktorlarıma teşekkür ediyorum. Doktorlarımdan, hemşirelerimden ve hastaneden çok memnun kaldım." (DHA)