Bitlis'te ilk kez yapıldı! Ameliyat 5,5 saat sürdü

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Adabağ köyü Beştaş mezrasında yaşamını sürdüren 70 yaşındaki Hüdeyda Demir, yaşadığı şiddetli rahatsızlıklar sebebiyle Tatvan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan detaylı muayene ve tetkikler sonucunda hastaya karın ve çift taraflı kasık fıtığı teşhisi konularak ameliyat kararı alındı. Genel Cerrahi Uzmanları Dr. Faruk Türkeş ve Dr. Harun Ölmez'in liderliğini üstlendiği tecrübeli cerrahi ekip, Demir'i ileri seviye laparoskopik yöntemle ameliyata alarak başarılı bir operasyon gerçekleştirdiler.

KENTTE İLK KEZ YAPILDI

Bölgedeki devlet hastaneleri düzeyinde ilk kez uygulanan operasyon hakkında konuşan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Faruk Türkeş, “Hastamızda oldukça geniş bir karın fıtığı defekti ve aynı zamanda çift taraflı kasık fıtığı mevcuttu. Tıbbi adı ‘Laparoskopik Transversus Abdominis Release’ olan bu ileri seviye ameliyatla, hastamızın karın kaslarını kesmeden ve karın ön duvarını gevşeterek orta hattaki defektini kapattık. Tüm bu işlemleri hastanın sağ ve sol tarafında açtığımız toplam 6 küçük delikten gerçekleştirdik. Aynı seansta her iki taraftaki kasık fıtıklarını da kapatarak operasyonu tamamladık" dedi.

5,5 SAAT SÜRDÜ

İki uzman doktor ve üç hemşireden oluşan beş kişilik sağlık ekibinin büyük bir titizlikle yürüttüğü bu zorlu operasyon aralıksız 5,5 saat sürdünü söyleyen Türkeş, “İki doktor ve üç hemşireden oluşan 5 kişilik ekiple zorlu operasyonu başarıyla tamamladık. Bölgede devlet hastanesi düzeyinde bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Laparoskopik yöntemin, geleneksel açık ameliyatlara kıyasla hastalara çok daha büyük avantajlar sunduğunu ifade eden uzmanlar, kapalı yöntem sayesinde yara iyileşme sürecinin hızlandığını, ameliyat sonrası konforun ciddi oranda arttığını ve olası komplikasyon risklerinin en aza indirildiğini belirtti. Başarılı geçen bu operasyonun ardından hızla toparlanma sürecine giren Hüdeyda Demir, kendisini sağlığına kavuşturan Tatvan Devlet Hastanesi hekimlerine ve tüm sağlık personeline minnettarlığını dile getirdi. (DHA)