Türk bayrağını yoldan geçerken yere atan şüpheli tutuklandı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir iş yerinin dış cephesinde asılı bulunan Türk bayrağını yerinden sökerek yere atan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Olay, dün saat 06.30 sıralarında Yeşilce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yolda yürüyen bir kişi, bir iş yerinin dış cephesinde asılı bulunan Türk bayrağını bulunduğu yerden sökerek yere attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yeri sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Kağıthane Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Aynı gün yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin Cafer B. (51) olduğu tespit edildi.

Polis tarafından yapılan sorgulamada Cafer B.'nin "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", "hırsızlık", "tehdit", "kasten yaralama" ve "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçları başta olmak üzere toplam 11 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki ifadesinde, "Sinir hastalığımdan dolayı zaman zaman kendimi kaybediyorum." dediği öğrenilen şüphelinin bu beyanını doğrulayan herhangi bir sağlık raporuna ise yapılan incelemelerde rastlanmadı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cafer B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“BABAM AİLEDEN KİMSEYLE GÖRÜŞMÜYOR”

Yapılan araştırmada Cafer B.’nin daha önce iki kez cezaevine girip çıktığı, 2016 yılında eşinden boşandığı, bir oğlu ve bir kızı bulunduğu belirlendi. Polis ekiplerinin görüştüğü kızı Rabia Gül B., babasının Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde daha önce yattığını ancak kendilerine herhangi bir sağlık raporu verilmediğini, ayrıca aile bireylerinden hiçbirinin babasıyla görüşmediğini söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan Cafer B. ‘Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama’ suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)