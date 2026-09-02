Tuncer Bakırhan'ın Alevi Bildirgesi'ne yönelik "Sokaktan alıp milletvekili yaptık" sözlerine tepki yağdı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Osmanlı dönemindeki Yavuz Sultan Selim ile İdris-i Bitlisi ilişkisine yaptığı atıf üzerinden yayımlanan "Alevi Aydınlar Bildirgesi"ne yönelik sözleri tepki çekti. Bakırhan'ın bildiride imzası bulunan eski siyasetçilere yönelik sert ifadelerine, eski HDP Milletvekili ve eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan'dan yanıt geldi.

Bakırhan, bildiriyi ve imzacılardan bazılarını eleştirirken, geçmişte parti geleneği içerisinde milletvekilliği ve bakanlık yapmış isimleri de hedef aldı.

Bakırhan, açıklamasında, "Sokaktan alıp getirip milletvekili yaptığımız isimler var. Hangi aydın kimliği var onu da bilmiyorum. Kürt Hareketi'ni eleştirmek, Öcalan'ı eleştirmek, tırnak içerisinde 'aydın' olmaksa bana kusura bakmayın, o dündü. Bugün artık onun alıcısı yok" ifadelerini kullandı.

Eski siyasetçilerin bildirideki tutumunu "ucuz siyaset" olarak nitelendiren Bakırhan, "Bir partiye yamanacak, gidip oradan milletvekili olacak diye cımbızladığı iki tane kelime üzerinden sözde eleştiri yapıyor" dedi.

Bakırhan, bildiride imzası bulunan Müslüm Doğan'a ilişkin ise daha sert ifadeler kullandı. Bakırhan, Doğan için "Vicdansız herif. Kürt halkı seni Alevi olduğun için bakan yapmış" sözlerini kullandı.

MÜSLÜM DOĞAN'DAN YANIT GELDİ

Bakırhan'ın sözlerine sosyal medya hesabından yanıt veren Müslüm Doğan ise Ankara'nın Yenidoğan ve Tuzluçayır semtlerinde büyüdüğünü ve siyasi geçmişinin sokak mücadelesine dayandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bakırhan doğru söylemiş… Ankara Yenidoğan ve Tuzluçayırda büyüdüm… Sokak mücadelesinden geldim… Ama Başkanın unuttuğu bir şey var, ben HDP'nin kurucu MYK üyesiydim… Sn. Bakırhan'ın metni anlayamadığını da düşünüyorum… Neyse ülkemizde süren sürecin kalıcı toplumsal bir barışla sonuçlanmasını diliyorum…"

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Bakırhan'ın özellikle "Sokaktan alıp getirip milletvekili yaptıklarımız" ve "Hangi aydın kimliği var onu da bilmiyorum" sözleri sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

Bazı kullanıcılar, söz konusu ifadelerin demokratik siyasette milletvekilliği yapan kişilere yönelik bir "vesayet" anlayışını yansıttığını savunarak tepki gösterdi.

Sosyal medyada yapılan eleştirilerden birinde, "Alevi aydınlarının Yavuz ve İdris-i Bitlisi üzerinden tarihsel kaygılarını dile getirmesi en doğal demokratik haktır. 'Sokaktan alıp milletvekili yaptıklarımız' sözü, demokratik siyasetin değil, siyasi vesayet anlayışının ifadesidir" değerlendirmesi yapıldı.

Benzer paylaşımlarda, bir siyasi hareket içerisinde milletvekilliği veya bakanlık yapmış isimlerin sonradan farklı görüşler dile getirmesinin demokratik siyasetin doğal bir parçası olduğu savunuldu.