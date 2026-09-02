Tuncer Bakırhan’dan Alevi Bildirgesi'ne tepki: Sokaktan alıp milletvekili yaptığımız isimler var

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Osmanlı dönemindeki Yavuz Sultan Selim-İdris-i Bitlisi ilişkisine yaptığı atıf üzerinden yayımlanan "Alevi Aydınlar Bildirgesi"ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Eylem Babayiğit'in sorularını yanıtlayan Bakırhan, bildiride yer alan değerlendirmeleri eleştirdi. Öcalan'a atfedilen metnin kesinliğinin doğrulanmadığını belirten Bakırhan, bir cümle üzerinden Alevilere yönelik bir algı oluşturulmaya çalışıldığını öne sürdü.

Bakırhan, "Kesinliği doğrulanmamış bir metindeki bir cümleyi alıp Alevilere karşıymışız gibi bir algı oluşturmak sabotajdır" dedi.

DEM Parti'nin Alevilerin de siyaset yaptığı bir zemin olduğunu öne süren Bakırhan, "Partimizin eş başkanı Alevi, milletvekillerimiz Alevi, belediye eş başkanlarımız Alevi; siyasetimiz, programımız Kürt olduğu kadar Alevi, emekçi olduğu kadar Alevi, kadın olduğu kadar Alevi. Kimse bizi Alevilikle test edemez" ifadelerini kullandı.

"SOKAKTAN ALIP GETİRİP MİLLETVEKİLİ YAPTIĞIMIZ İSİMLER VAR"

Bildirgeye imza atanların tamamını aynı şekilde değerlendirmediğini belirten Bakırhan, bazı imzacılara yönelik sert ifadeler kullandı.

"İçinde temiz, çok dürüst, tanıdığım bazı aydın arkadaşlarımız da var" diyen Bakırhan, şöyle devam etti:

"Bir de sokaktan alıp getirip milletvekili yaptığımız isimler var. Hangi aydın kimliği var onu da bilmiyorum. Kürt Hareketi'ni eleştirmek, Öcalan'ı eleştirmek, tırnak içerisinde ‘aydın' olmaksa bana kusura bakmayın, o dündü. Bugün artık onun alıcısı yok."

Bakırhan, bazı eski siyasetçilerin bildirideki tutumunu ise "ucuz siyaset" olarak nitelendirdi:

"Ucuz siyaset… Bir partiye yamanacak, gidip oradan milletvekili olacak diye cımbızladığı iki tane kelime üzerinden sözde eleştiri yapıyor."

"ALEVİ KARŞITLIĞI ÇIKARAMIYORUM"

Tartışmanın merkezindeki Yavuz Sultan Selim ve İdris-i Bitlisi göndermesine de değinen Bakırhan, iki ismin aynı cümlede geçmesinden Alevi karşıtlığı sonucu çıkarılamayacağını iddia etti.

Bakırhan, "İdris-i Bitlisi tarihte birisidir. İyilikleri, kötülükleri ortadadır. Yavuz Selim de Osmanlı'nın bir sultanıdır, padişahıdır. İkisinin aynı cümle içerisinde geçiyor olmasıyla Alevi karşıtı bir yorum arasında ben bağ kuramıyorum" dedi.

Bakırhan, bildiride imzası bulunan ve geçmişte parti geleneği içinde milletvekilliği ile bakanlık yapmış Müslüm Doğan'a yönelik de sert ifadeler kullandı.

"Vicdansız herif. Kürt halkı seni Alevi olduğun için bakan yapmış" diyen Bakırhan, şöyle konuştu:

"Partinin her dönem bir eş başkanı Alevi olmuş. Alevi kardeşlerimiz Siirt'ten, Batman'dan, Diyarbakır'dan milletvekili seçiliyor. Bugüne kadar hiçbir Kürt, ‘Bu Alevi niye geldi, seçildi?' dememiş. Böyle bir ayrım yok."

Bakırhan, eleştirilerini parti içerisinde dile getirme çağrısı da yaptı:

"Bir eleştiriniz varsa kapımız açık. Milletvekili olmak için o kapıda bir hafta beklediğin kapıyı tanıyorsun. Aç, gel tartışalım. Bir eksiklik varsa öz eleştirisini verelim. Bir katkın varsa katkını sun. Ayıp değil mi?"