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Halk TV Türkiye Tunceli Valisi açıkladı: Süresiz olarak yasaklandı!

Tunceli Valisi açıkladı: Süresiz olarak yasaklandı!

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, dağ keçilerinin avlanmasını yasakladı. Aygöl, uygulamanın sınırsız ve süresiz olarak hayata geçirildiğini açıkladı.

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Tunceli Valisi açıkladı: Süresiz olarak yasaklandı!

Tunceli'de yöre halkınca kutsal kabul edilen ve kentin dağlık yapısıyla özdeşleşen dağ keçilerinin avlanmasına yönelik yasak geldi. Valilik kararıyla dağ keçilerinin avlanması süresiz ve sınırsız olarak yasaklandı.

Tunceli'nin yüksek kesimli dağlarında yaşamını sürdüren dağ keçileri, bölgenin doğal zenginliğinin önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Munzur Vadisi ve çevresindeki sarp kayalıklar ise yaban keçilerinin başlıca yaşam alanları arasında bulunuyor.

Tunceli'de dağ keçileri, doğal ekosistemin bir parçası olmasının yanı sıra yöre halkının inanç ve kültüründe de önemli bir yere sahip. Bu nedenle keçilerin avlanması, kentte uzun süredir doğanın korunması ve yaşam hakkı kapsamında tartışılan konular arasında yer alıyor.

Tunceli Valisi açıkladı: Süresiz olarak yasaklandı! - Resim : 1

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"AVLANMALARI SINIRSIZ VE SÜRESİZ OLARAK VALİLİĞİMİZCE YASAKLANMIŞTIR"

Vali Şefik Aygöl, dağ keçilerinin korunmasına ilişkin yaptığı açıklamada, kentte güvenliğin ve huzurun yaban hayatına da yansıdığını belirtti.

Aygöl, dağ keçilerinin insanlardan uzak şekilde doğal yaşamlarını sürdürebilmelerinin önemine vurgu yaparak, “Onlar da huzurun hakim olduğunun farkındalar ve huzuru yaşıyorlar. Avlanmaları sınırsız ve süresiz olarak valiliğimizce yasaklanmıştır” dedi. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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