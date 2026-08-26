Denizin altı mezarlığa döndü: Yasak avcılık nesli tükenen balıkların ölümüne sebep oldu

Antalya'nın turizm merkezi Çıralı'da dalış yapan dalgıç Hüseyin Fırat, deniz tabanında onlarca yetişkin balık ölüsüyle karşılaştı. Nesli tehlike altındaki türleri de içeren toplu ölümün sorumlusu yasak trol avcılığı olarak belirlendi.

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı'da 5 yıldır hobi amaçlı dalış yapan ve 'Su Altında Hayat Var' adlı sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan dalgıç Hüseyin Fırat, son dalışında deniz tabanında çok sayıda yetişkin balığın ölüsünü görüntüledi. Fırat, bir gün önceki dalışta böyle bir manzaranın olmadığını belirterek görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

DENİZİN ALTI MEZARLIĞA DÖNMÜŞ

Fırat, gördüğü manzarayı "Denizin altı adeta bir balık mezarlığına, yetişkin balık mezarlığına dönmüştü. Çok şaşırdık, çünkü bir gün önce böyle bir durum yoktu. Daha önce de karşılaştığım bir manzara değildi. Çok üzüldük, çünkü denizlerimizde maalesef balık popülasyonu hızla azalırken bir de yetişkin balıkların bu şekilde ölmüş olması bizi daha da üzdü" sözleriyle anlattı.

AĞLARA TAKILAN BALIKLAR OKSİJENSİZ KALIYOR

Görüntüleri sosyal medyada paylaşan Fırat, takipçilerinden gelen yorumlarla toplu ölümün nedenini belirledi. Bölgede yasak olmasına rağmen trol avcılığı yapıldığını aktaran Fırat, yöntemin işleyişini şöyle özetledi:

"Trol avcılığı yapılırken ağlara bütün balıklar takılıyor. Denizden çıkartılıp tekneye alınan balıkların ayıklanması esnasında avlanması yasak. Eti para etmeyen veya ekonomik değeri olmayan balıklar denize atılıyor. Bu işlem yapılıncaya kadar balıklar oksijensizlikten ölüyor. Tablo bizi çok üzdü."

NESLİ TEHLİKE ALTINDAKİ TÜRLER DE ÖLMÜŞ

Ölü balıkların türlerini inceleyen Fırat, aralarında avlanması yasak ve nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin bulunduğunu tespit etti. Elektrikli vatoz ve kemane balığı bulunan türler arasında yer alıyor. Fırat, 5 yıllık dalış deneyiminde kemane balığıyla hiç karşılaşmadığını ve ilk kez bu dalışta gördüğünü, ancak balığın ölü olduğunu vurguladı.

Bölgede deniz kirliliğinin de mevcut olduğunu aktaran Fırat, ancak balıkların yan yana ve tamamının yetişkin olmasının kirliliği değil trol avcılığını işaret ettiğini belirtti.

(DHA)