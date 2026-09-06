Tüm Diyarbakır'ı ayağa kaldıran 'Songül Abla' için valilik devreye girdi

Diyarbakır’da yıllardır sokaklarda yaşayan ve kentte “Songül Abla” olarak tanınan engelli kadın için yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yardım çağrısı yapılmıştı. Kanamalı ve şiddetli ağrı yaşayan Songül Abla için yapılan çağrıların ardından valilik devreye girdi.

Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare çevresinde yaşayan Songül Abla’nın son günlerde sağlık durumunun kötüleştiği belirtildi. Gözyaşları içerisinde acı çektiği görüntülerin gündeme gelmesi üzerine Diyarbakırlılar, kadının hastaneye götürülmesi ve sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması için yetkililere çağrıda bulundu.

Yıllardır sokaklarda yaşamını sürdüren Songül Abla’nın kimliğinin bulunmaması nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanmakta güçlük çektiği ifade edildi.

VALİLİK TALİMAT VERDİ

Diyarbakır Yenigün'ün haberine göre, Diyarbakır Valiliğinin talimatı üzerine İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Sağlık ekipleri, Dört Ayaklı Songül Abla’yı ambulansla alarak Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürdü.

İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Emre Asiltürk, Songül Abla’nın yakınlarıyla iletişime geçildiğini belirterek sağlık sürecinin yakından takip edileceğini söyledi.

“GEREKLİ TÜM İŞLEMLERİNİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ”

Asiltürk, yaptığı açıklamada, “Sayın Valimiz Murat Zorluoğlu’nun da talimatıyla hastamızı bulunduğu yerden ambulansla aldırarak Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine götürülmesi yönünde talimat verdik. Hastamızı burada sağlık kontrollerinden geçirecek ve gerekli tüm işlemlerini yakından takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.