Yemekten 41 işçi zehirlendi! Valilikten açıklama geldi

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Niğde’de aynı yemek firmasından öğle yemeği alan iki ayrı işletmenin çalışanlarında bulantı ve kusma şikayetleri görüldü. Rahatsızlanan 41 işçi hastaneye kaldırılırken, çalışanların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İKİ AYRI İŞLETMENİN ÇALIŞANLARI RAHATSIZLANDI

Niğde’de iki ayrı işletmede çalışan işçiler, aynı yemek firmasından temin edilen öğle yemeğini tüketti. Yemeğin ardından çalışanlarda bulantı ve kusma şikayetleri ortaya çıktı.

Rahatsızlanan 41 işçi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

AYNI YEMEK FİRMASINA AİT ÇIKTI

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ilk incelemelerde iki ayrı işletmede rahatsızlanan çalışanların aynı yemek firmasından temin edilen öğle yemeğini tükettiklerinin belirlendiği belirtildi.

Çalışanların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı açıklandı. (DHA)