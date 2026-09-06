Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazından ilk görüntü

Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında 2 Eylül’de meydana gelen kazada batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazı bulundu. Geminin yeri, Deniz Kuvvetlerine ait TCG Akın kurtarma gemisinden indirilen ROV (uzaktan kumandalı su altı aracı) cihazıyla tespit edildi.

Enkaz, kaza noktasının yaklaşık 50 metre yakınında ve 720 metre derinlikte bulundu. TCB Istakoz-2 adlı uzaktan kumandalı su altı aracı, enkaz üzerindeki “Tuğberk İmamoğlu” yazısını görüntüledi.

ARAMALAR 24 SAAT SÜRÜYOR

İnsanlı dalışın mümkün olmadığı derinlikte çalışmalar ROV cihazlarıyla yürütülüyor. TCG Akın’daki gözcüler deniz yüzeyini aralıksız tararken aramalara hava araçları da destek veriyor.

Çalışmalar sırasında denizde bir can simidi ile ilk yardım kutusuna benzeyen beyaz bir cisim görüldü. Koordinatlar Sahil Güvenlik ekiplerine bildirildi. Ancak cisimlerin batan gemiye ait olup olmadığı henüz belirlenemedi.

Gemideki iki can salından biri bulundu. Diğer can salına ulaşmak için çalışmalar devam ediyor. Kayıp 10 mürettebatın yakınları, personelin bu salda bulunabileceği umudunu koruyor.

İstanbul Valisi Davut Gül de arama bölgesinde incelemelerde bulundu. Mürettebatın aileleri TCG Akın’a götürülerek çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, arama kurtarma faaliyetlerinin Deniz Kuvvetleri unsurları tarafından günün 24 saati sürdürüldüğünü açıkladı.

ALSU'NUN İKİ KAPTANI TUTUKLANDI

Kazanın ardından ALSU gemisinin birinci kaptanı Ahmet Erarslan ile üçüncü kaptanı Murat Evciman, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlamasıyla tutuklandı. İki kaptan da ifadelerinde Tuğberk İmamoğlu gemisinin kendilerine çarptığını öne sürdü.

Evciman, kazadan bir gün önce gemide göreve başladığını ve yedi aylık denizcilik tecrübesi bulunduğunu söyledi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN BULGULAR

Kazaya ilişkin ilk bilirkişi raporunda, iki gemide de personel ve seyir güvenliği açısından sorunlar bulunduğu belirtildi.

Rapora göre kaza sırasında ALSU’nun vardiyasından üçüncü kaptan Murat Evciman sorumluydu. Bu, Evciman’ın gemideki ilk vardiyasıydı ve geminin seyir cihazlarını yeterince tanımıyordu.

Saat 03.10 sıralarında köprüüstünde bir stajyer gözcünün bulunduğu, birinci kaptan Ahmet Erarslan ile diğer personelin uyuduğu kaydedildi. Erarslan’ın saat 03.20 civarında uyandığı ve durumu anlamaya çalıştığı belirtildi.

Raporda, Tuğberk İmamoğlu gemisinin saat 03.08 sıralarında AIS verisi göndermediğine de yer verildi. Gemilerin konum ve rota bilgilerini paylaşan sistemin devre dışı olması nedeniyle Tuğberk İmamoğlu’nun çevredeki gemiler tarafından elektronik ortamda görülemediği ifade edildi.

Kazadan yaklaşık beş dakika önce iki gemi arasında telsiz görüşmesi yapıldı. Tuğberk İmamoğlu’ndan ALSU’ya dümeni sola kırması yönünde talimat verildi. ALSU bu yönde manevra yaparken Tuğberk İmamoğlu’nun elektronik seyir ekranından kaybolduğu kaydedildi.