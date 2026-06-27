TSK'dan ihraç edilen teğmen Serhat Gündar yeğeninin EDOK'taki mezuniyet törenine alınmadı

Kara Harp Okulu mezuniyetinde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attıkları gerekçesiyle ihraç edilen teğmenlerden Serhat Gündar'ın yeğeninin Genelkurmay Eğitim ve Doktrin Komutanlığı’na (EDOK) bağlı Muhabere, Elektronik ve Bilgi İşlem Sistemleri Sınıf Okulu’ndaki mezuniyet törenine alınmadığı ortaya çıktı.

Kara Harp Okulu mezuniyetinde "Kılıç çattıkları" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attıkları gerekçesiyle 5 teğmen ihraç edilmişti. İhraç edilen teğmenlerden Serhat Gündar ile ilgili gazeteci Saygı Öztürk yeni bir iddiayı gündeme getirdi.

Saygı Öztürk, Serhat Gündar'ın Genelkurmay Eğitim ve Doktrin Komutanlığı’na (EDOK) bağlı Muhabere, Elektronik ve Bilgi İşlem Sistemleri Sınıf Okulu’nda yeğeninin mezuniyet törenine katılmak istediğini ancak içeri alınmadığını yazdı.

"İHRAÇ EDEN ZİHNİYETİN KARŞISINDA DİMDİK DURUYORUZ"

Duruma tepki gösteren Gündar, "Teröristlerle aynı masaya oturan zihniyetin, bize karşı yapılan bu muamelesine şaşırmasam da kışladan hain muamelesi görerek dışarı çıkarılmak, TSK’dan ihraç edilmekten daha çok zoruma gidiyor" dedi.

Serhat Gündar yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Cumartesi sabah 07.00’de, yeğenimin yemin törenini izlemek için sıradan sivil bir vatandaş olarak kışlaya girerken, Nizamiye personelinin beni tanıması üzerine Muhabere Elektronik ve Bilgi İşlem Sistemleri Sınıfı Okulu İstihbarat Başkanı'na bilgi verdiler. İstihbarat Başkanı kışlaya alınmamam talimatını verdi. Kışla personeli, ‘Komutanım size gelin çay ısmarlayayım, vicdanım el vermiyor ama sizi dışarı almam lazım’ diyerek dışarı çıkarıldım.

Teröristlerle aynı masaya oturan zihniyetin, bize karşı yapılan bu muamelesine şaşırmasam da insanın içeride emir komuta edeceği askerleri yan yana görev yapacağı devrelerimin olduğu kışladan hain muamelesi görerek dışarı çıkarılmak, TSK’dan ihraç edilmekten daha da çok zoruma gidiyor. Beni ihraç eden zihniyeti biliyoruz ve karşılarında dimdik duruyoruz. Ancak ülkemin gözbebeği ordumuz Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından buna maruz kalmanın açtığı yarayı tarif etmekte zorlanıyorum."