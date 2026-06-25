Teğmen Batuhan Gazi Kılıç'ın da TSK'ya dönüşü reddedildi

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Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından başlatılan kılıçlı yemin soruşturmasında ihraç edilen teğmenlerden Batuhan Gazi Kılıç’ın TSK’ya dönüş talebi reddedildi. İstanbul 14. İdare Mahkemesi, Kılıç’ın ihraç kararının iptali için açtığı davayı oy birliğiyle kabul etmedi.

30 Ağustos 2024’te düzenlenen Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni’nin sonunda çok sayıda teğmen, kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” demişti.Tören sonrası görüntüler iktidara yakın çevrelerin hedefi olmuş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan da yemine tepki göstermişti. Sürecin ardından 5 teğmen Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilmişti.

Batuhan Gazi Kılıç

İhraç edilen isimler arasında dönem birincisi Ebru Eroğlu’nun yanı sıra İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç yer almıştı. Teğmenlerin TSK’ya dönmek için açtıkları davalarda farklı kararlar çıkmaya devam ediyor.

KILIÇ'IN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Sözcü'nün haberine göre; İstanbul 14. İdare Mahkemesi, Batuhan Gazi Kılıç’ın ihraç kararının iptali ve göreve dönüş talebiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

Daha önce teğmen Deniz Demirtaş’ın açtığı dava kabul edilmiş, Demirtaş kararın ardından yeniden üniformasını giymişti. Ancak Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) karara itirazı sonrası yürütmeyi durdurma kararı verilmiş, Demirtaş ikinci kez TSK’dan uzaklaştırılmıştı.

Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu ve Serhat Gündar’ın göreve dönüş talebiyle açtığı davalar da idare mahkemeleri tarafından reddedilmişti.

ÜÇ KOMUTAN İÇİN KARAR İPTAL EDİLMİŞTİ

Kılıçlı yemin soruşturmasında teğmenlerle birlikte bazı komutanlar hakkında da ihraç kararı verilmişti.

Kara Harp Okulu’ndaki törenin ardından “hizmete engel davranışta bulunmak” suçlamasıyla ihraç edilen Tabur Komutanı Halit Türkoğlu hakkındaki karar mahkeme tarafından iptal edilmişti. Mahkeme, Türkoğlu’nun ihracını hukuka uygun bulmamıştı.

Türkoğlu kararıyla birlikte kılıçlı yemin soruşturmasında ihracı iptal edilen komutan sayısı üçe çıkmıştı. Daha önce de Albay Alper Topsakal ile Binbaşı Murat Ertürk hakkında verilen ihraç kararları mahkemelerce iptal edilmişti.