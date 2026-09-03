Trump'ın ABD vatandaşlığı yasağına mahkeme freni

ABD'de federal bir yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin doğumda vatandaşlık hakkını kısıtlamaya yönelik yeni icra emrini geçici olarak bloke etti. Yargıç Deborah Boardman, göçmen hakları örgütlerinin yaptığı başvurunun ardından emrin uygulanmasına yönelik ihtiyati tedbir kararı verdi.

TRUMP'IN YENİ İCRA EMRİNE MAHKEME ENGELİ

Başkan Donald Trump, geçen ay Yüksek Mahkeme'nin konuya ilişkin önceki girişimini iptal etmesinin ardından doğumda vatandaşlık hakkını sınırlandıran yeni bir icra emri imzalamıştı. Emir, ABD'de "doğum turizmi" kapsamında doğan çocukların yanı sıra, ebeveynlerinden birinin yabancı bir hükümet için çalıştığı, vatandaşlık elde etmek için sahtekarlık yaptığı veya "düşman yabancı" olarak tanımlandığı durumlarda vatandaşlık verilmesini engellemeyi amaçlıyordu.

GÖÇMEN HAKLARI ÖRGÜTLERİNDEN HUKUKİ HAMLE

Göçmen hakları örgütleri, söz konusu icra emrine karşı yasal başvuruda bulunarak emrin uygulanmasının durdurulmasını talep etti. Başvuruyu değerlendiren Yargıç Boardman, emrin yürürlüğe girmesinin önüne geçen geçici bir tedbir kararı çıkardı.

YÜKSEK MAHKEME ÖNCEKİ GİRİŞİMİ İPTAL ETMİŞTİ

Trump yönetimi, doğumda vatandaşlık hakkına yönelik daha önce de benzer bir düzenleme getirmeye çalışmış, ancak bu girişim Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilmişti. Yeni icra emri, mahkemenin önceki kararının ardından yeniden kaleme alınmıştı.

NE OLMUŞTU

ABD Anayasası'nın 14. Değişikliği, ülkede doğan kişilere vatandaşlık hakkı tanıyor. Trump yönetiminin bu hakkı sınırlandırmaya yönelik girişimleri, göçmen hakları savunucuları ve hukukçular tarafından anayasaya aykırı bulunuyor. Mahkemenin geçici tedbir kararı, konunun nihai olarak karara bağlanmasına kadar emrin uygulanamayacağı anlamına geliyor.