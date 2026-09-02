Trump'tan kendi atadığı Venezuela başkanını övdü: Henüz seçimlere hazır değiller

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki siyasi sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Washington yönetiminin Caracas'tan neden kesin bir seçim tarihi talep etmediği sorusuna cevap verdi.

Trump, Venezuela'nın seçimlere henüz hazır olmadığını belirterek, ülkedeki mevcut siyasi sürecin yeni bir durum olduğunu söyledi.

Trump, "Sadece henüz hazır olduklarını düşünmüyorum. Bu, onlar için çok yeni bir durum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca Venezuela'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde, ülkeyi "bir diktatörlükten kurtardıklarını" savundu.

DELCY RODRİGUEZ'E ÖVGÜ

Trump, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez hakkında da olumlu ifadeler kullandı.

Rodriguez'in "çok iyi bir iş çıkardığını" belirten Trump, Venezuela liderinin ülkede son derece saygı gördüğünü öne sürdü.

Trump, Rodriguez'in de Venezuela'da seçimlerin yapılmasını istediğini ancak ülkenin henüz seçimlere tam anlamıyla hazır olmadığını ifade etti.

"YAKINDA BUNU YAPMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Venezuela'nın seçim sürecine ilişkin zamanlamaya da değinen Trump, ülkenin hazır hale gelmesinin ardından seçimlerin yapılmasını beklediklerini söyledi.

Trump, "Ancak yakında bunu yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı'nın açıklamaları, Washington yönetiminin Venezuela'daki siyasi geçiş ve seçim sürecine ilişkin yaklaşımına dair yeni bir değerlendirme olarak öne çıktı.