Trafikte öfke can alıyordu! Otomobil motosikleti devirdi düşenler koşarak kaçtı

Olay, İstanbul Maltepe mevkiinde D-100 Karayolu üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karayolunda aynı istikamette seyir halinde olan bir otomobil ile motosiklet sürücüsü arasında trafikte henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gerginliğin tırmanması üzerine otomobil, tartıştığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden motosiklet devrilerek metrelerce sürüklendi.

MOTOSİKLETTEN DÜŞENLER YAYA OLARAK KOŞTU

Çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler araçlarını durdururken, otomobilde bulunan kişiler de araçtan inerek durumu kontrol etmeye çalıştı. Ancak motosikletten düşen iki kişi, yerden kalkarak ileride devrilmiş halde bulunan motosikletlerine doğru koştu.

OLAY YERİNDEN HIZLA UZAKLAŞTILAR

Motosikletin yanına ulaşan sürücü ve yolcu, aracı kaldırıp binerek hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki sürücülerin ve araç içindekilerin şaşkınlık yaşadığı o anlar, arkadan gelen bir başka aracın araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin çarpma anı, şahısların yola savrulması, ardından koşarak motosiklete binip uzaklaşmaları yer aldı.