Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüse taşlı saldırı: Diyarbakır Valiliği'nden açıklama
Diyarbakır Valiliğince Trabzonspor taraftarlarını taşıyan bir otobüse taşlı saldırıda bulunulmasına ilişkin açıklama yapıldı. Valilik saldırı için tamamen münferit nitelikte olduğunu söyledi.
Diyarbakır'da oynanacak Amedspor Trabzonspor karşılaşması öncesi kente gelen Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüslerden birine taşlı saldırı düzenlendi.
Diyarbakır Valiliği, olayla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.
OTOBÜSÜN CAMI HASAR GÖRDÜ
Valiliğin açıklamasına göre, Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüslerden biri Ergani ilçesinden geçtiği sırada taşlı saldırıya uğradı.
Saldırının ardından bölgede kısa süreli arbede yaşandı. Olayda otobüsün camlarından biri hasar gördü.
İhbar üzerine güvenlik güçlerinin müdahale ettiği olay, kısa sürede kontrol altına alındı. Taraftarların güvenli şekilde yollarına devam etmeleri sağlandı.
VALİLİK: MÜNFERİT BİR HADİSE
Diyarbakır Valiliği, olayın münferit nitelikte olduğunu vurgulayarak yaşananların Amed Sportif Faaliyetler ve Trabzonspor camialarına mal edilmemesi gerektiğini belirtti.
Valilik açıklamasında, futbolun şehirler ve taraftar grupları arasında dostluk, kardeşlik ve dayanışmayı güçlendiren ortak bir değer olduğu ifade edildi.
Açıklamada, olaydan etkilenen taraftarlara da geçmiş olsun dilekleri iletildi.