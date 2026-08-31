Trabzonspor son anda yıkıldı: Amedspor geriden gelip kazandı
Trabzonspor'u konuk eden Amedspor geriye düştüğü maçta 2-1 galip gelmeyi başardı. Galibiyet golü 90. dakikada geldi.
Süper Ligin üçüncü haftasında Amedspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.
AMEDSPOR GERİDEN GELİP KAZANDI
Karşılaşmanın 11. dakikasında Trabzonspor, Mohamed Salah'ın golüyle öne geçti. Geriden gelmeyi başaran Amedspor 45+5'te Yira Sor ve 90. dakikada Gift Orban'ın attığı gollerle kazandı.
TRABZONSPOR'DA BİR KAYIP DAHA
Geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferençvaroş'a kaybeden Trabzonspor üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Ligdeki ikinci galibiyetini elde eden Amedspor ise 6 puana ulaştı.
İLK YARIDAN ÖNEMLİ ANLAR
4. dakikadaki Amed Sportif Faaliyetler atağında topla buluşan Sor'un şutunda kaleci Onana topu çıkardı.
11. dakikada Muçi'nin pasında topla buluşan Muhammed Salah, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
25. dakikada Onana ceza sahasının dışına çıktığı pozisyonda Ballet'in orta sahadan vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.
37. dakikada Dia Saba'nın pasında topla buluşan Sor'ın sert şutunda kaleci Onana, meşin yuvarlağı kontrol etti.
42. dakikada Krasniqi'nin pasında ceza sahanın içinde Diagne'nin dokunduğu top, direğin yanından dışarı çıktı.
45. dakikada Dia Saba'nın şutunda topun Melih'in eline çarptığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diagne'nin şutunda top kaleci Onana'dan dndü. Pozusyonu takip eden Sor, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.