TOKİ deprem konutları inşaatında yangın çıktı: Yeni binalarda hasar oluştu!

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde TOKİ deprem konutlarının bulunduğu rezerv alanı inşaat sahasında, işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında bazı yeni konutlarda hasar oluştu.

KONTEYNERDE İŞÇİLER KALIYORDU

Yangın, Battalgazi ilçesi Ferhadiye Mahallesi’ndeki TOKİ rezerv alanı inşaat sahasında meydana geldi. İnşaatta çalışan işçilerin konakladığı konteynerlerden birinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Konteynerde başlayan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Yangını fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alınarak yangın tamamen söndürüldü.

Yangının ardından bölgede inceleme yapılırken, alevlerin çevrede bulunan bazı yeni konutlarda da hasara neden olduğu belirlendi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yangının nasıl başladığının tespit edilmesi amacıyla soruşturma başlatıldı. (ANKA)