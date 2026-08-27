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Halk TV Türkiye Yangına 3 itfaiye aracı seferber oldu: Tam 8 ev kullanılamaz hale geldi

Yangına 3 itfaiye aracı seferber oldu: Tam 8 ev kullanılamaz hale geldi

Erzincan’da Kışlacık köyünde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle çevredeki evlere sıçradı. Yangına 3 itfaiye aracıyla müdahale edilirken 8 ev kullanılamaz hale geldi.

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Yangına 3 itfaiye aracı seferber oldu: Tam 8 ev kullanılamaz hale geldi

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Kışlacık köyünde bir evde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki evlere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında tam 8 ev kullanılamaz hale geldi.

KIŞLACIK KÖYÜNDE BAŞLAYAN YANGIN EVLERE DE SIÇRADI

Yangın, öğleden sonra Kemaliye ilçesine bağlı Kışlacık köyünde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bir evde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevredeki diğer evlere yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, 8 evin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Yangına 3 itfaiye aracı seferber oldu: Tam 8 ev kullanılamaz hale geldi - Resim : 1

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3 İTFAİYE ARACIYLA MÜDAHALE EDİLDİ

Kemaliye Belediye Başkanı Erdem Atmaca, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada yangına belediyeye ait 3 itfaiye aracıyla müdahale edildiğini belirtti. Yangının büyüklüğü nedeniyle Ağın ve Arapgir belediyelerinden de destek istendiğini aktaran Atmaca, şu ifadeleri kullandı:

“Kışlacık köyümüzde meydana gelen yangının ihbarını alır almaz Kemaliye Belediyesi olarak 3 itfaiye aracımızı bölgeye sevk ederek ekiplerimizle birlikte yangına müdahale ettik. Yangının büyüklüğü ve olayın seyri doğrultusunda Ağın ve Arapgir belediyelerimizden de destek talep ettik. Yangın, ekiplerimizin yoğun ve koordineli çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. Yangında maalesef 8 evimiz yandı. Yaşanan bu üzücü olayda can kaybının yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Yangına müdahalede desteklerini esirgemeyen Ağın ve Arapgir belediyelerimize, itfaiye ekiplerimize ve emeği geçen tüm kurum ve personelimize teşekkür ediyorum. Yangından etkilenen Kışlacık köyümüzün kıymetli hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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