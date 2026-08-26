Koltukta uzanırken duvar çöktü: Kentsel dönüşüm ortalığı karıştırdı!

Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen yıkım sırasında bitişikteki iş yeri ve çok sayıda daire zarar gördü. Evini aynı zamanda iş yeri olarak kullanan Mehmet Adıyeke, koltukta uzandığı sırada daire duvarının yıkıldığını söyledi.

KOLTUKTA UZANIRKEN DUVAR ÇÖKTÜ

Olay, 24 Ağustos Pazartesi gecesi Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın kepçe ve kırıcı kullanılarak yıkımına başlandı.

Evini aynı zamanda iş yeri olarak kullanan Mehmet Adıyeke, koltukta uzandığı sırada bitişikteki dairenin duvarının yıkıldığını belirtti. Adıyeke, ardından binada yaşayanları tahliye etti.

Yıkım çalışması sırasında iş yerinin yanı sıra binadaki çok sayıda dairede de hasar meydana geldi. Olayla ilgili tutanak tutulurken, Adıyeke ve maddi zarar gören diğer kişilerin şikayetçi olacağı öğrenildi. Adıyeke, yıkım öncesi güvenlik önlemi alınmadığını söyledi

"HİÇBİR ŞEKİLDE BİR MUHATAP BULAMADIK"

Mehmet Adıyeke, yıkım öncesinde uyarı yapılmadığını ve binadaki insanların tahliye edilmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Burada hem ikamet hem de ticari amaçla bulunduğum adreste, 24 Ağustos’ta yapılan kentsel dönüşüm yıkımı sırasında maalesef iş yerim ve buradaki birçok daire bu hale geldi. Bununla beraber hiçbir uyarı yapılmadan, hiçbir güvenlik tedbiri alınmadan, insanların tahliyesi dahi sağlanmadan yıkıma başlanmış. Defalarca belediyeyi aramış olmamıza rağmen saatler sonra, hatta gece saatlerinde maalesef yıkıma yine devam edildiğini gördük. Burada son halimiz bu şekilde. Burası Avcılar’ın en işlek meydanlarından bir tanesi. Her taraf çocukla ve ailelerle dolu. Maalesef bu mağduriyetimizle ilgili de hiçbir şekilde bir muhatap bulamadık"

YIKIM SONRASI OLUŞAN HASAR GÖRÜNTÜLENDİ

Yıkımın ardından ev ve iş yerinde meydana gelen hasar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, yıkım sırasında kırılan duvar ile ev ve iş yerindeki zararlar yer aldı.

Yıkılan binadan geriye kalan molozların yol kenarına yayıldığı, araçların da yıkım alanının yanından geçtiği anlar görüntülere yansıdı. (DHA)