500 bin memur ve emeklinin maaşı artacak: 3600 ek göstergede beklenen tarih kulislere sızdı!

3600 ek gösterge düzenlemesi için gözler Meclis'e çevrildi. Birinci dereceye yükselen kamu çalışanlarını kapsayacak yeni adım için kulislerde 2027 yılı konuşulsa da resmi açıklama henüz yapılmadı. Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte 500 binin üzerinde memur ve emeklinin haklarında önemli artışlar yaşanacak.

500 BİNİ AŞKIN MEMUR VE EMEKLİ MÜJDELİ HABERİ BEKLİYOR

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde birinci dereceye gelen kamu çalışanlarına verilen 3600 ek gösterge sözü, yeni katılımlarla birlikte 500 bini aşkın çalışanı kapsayan dev bir beklentiye dönüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da birinci dereceye yükselen devlet memurları için bu çalışmanın hayata geçirileceğini duyurmuştu. Ayrıca 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme metninde, yetkili konfederasyon ve kamu kurumlarının katılımıyla bu çalışmanın tamamlanması kararlaştırıldı.

KULİSLERDE 15 OCAK 2027 TARİHİ ÖNE ÇIKIYOR

Gazeteci İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki "Memur ve emeklisi Ankara’ya kilitlendi! Yeni ek gösterge düzenlemeleri kimleri kapsıyor, ne zaman geliyor?" başlıklı köşe yazısında konuya ilişkin kritik kulis bilgilerini paylaştı. Karakaş’ın değerlendirmelerine göre Ankara kulislerinde yürürlük için 15 Ocak 2027 tarihi dillendiriliyor. Ancak uzman isim, bu tarihin henüz kanunlaşmış resmi bir karar olmadığını ve kulis beklentisi niteliği taşıdığını belirterek sürecin Meclis’ten geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

EK GÖSTERGE MAAŞ VE İKRAMİYELERİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Kamu çalışanlarının mali haklarını belirleyen ek göstergede 2022 yılında yapılan reformla tüm kadrolara 600 puan eklenmiş; öğretmen, polis, sağlık çalışanı ve din görevlileri gibi birçok unvana 3600 ek gösterge verilmişti. Yeni düzenleme ise o tarihte kapsam dışında kalan ancak 1. dereceye ulaşmış memurları hedefliyor. Özellikle 2008 öncesinde göreve başlayan memurlar için bu artış, emekli aylığı ve ikramiyelerinde ciddi fark yaratacak. 2008 sonrasında göreve başlayanlarda ise sistemin farklı işlemesi sebebiyle etki aynı oranda hissedilmeyecek.

LİSE MEZUNU MEMURLARI UYARDI

Yazısında derece şartına da dikkat çeken SGK Uzmanı İsa Karakaş, lise mezunu çalışanlara kritik bir çağrıda bulundu. 657 sayılı Kanun gereği lise mezunları normal şartlarda en fazla 3'üncü dereceye kadar yükselebildiğinden 1'inci dereceye ulaşamıyor. İki yıllık yükseköğrenim mezunlarında ise azami derece 1 olarak uygulanıyor. Karakaş, 3600 ek gösterge imkanından faydalanmak isteyen lise mezunlarının ön lisans eğitimlerini mutlaka tamamlamaları gerektiğini vurguladı.

YASAL DÜZENLEME OLMADAN HAK ELDE EDİLEMİYOR

Birinci dereceye gelmiş olmak tek başına bugün itibarıyla tüm memurlara otomatik olarak 3600 ek gösterge hakkı kazandırmıyor. Kapsamın kimleri içereceği, emeklilerin durumunun nasıl hesaplanacağı Meclis'e gelecek kanun teklifiyle netleşecek.

Tüm memur ve emeklilerin gözü kulağı şimdi TBMM'den gelecek resmi açıklamalarda.