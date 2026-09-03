Tiktok fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya gözaltına alındı

Sosyal medya platformu TikTok'ta yayın yapan fenomen çift Cansum Kaya ve Sinan Kaya, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındı.

Cansum Kaya ve Sinan Kaya hakkında TikTok'ta yaptıkları paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TikTok isimli sosyal medya platformunda yaptıkları paylaşımlar nedeniyle Cansum Kaya ve Sinan Kaya haklarında TCK 216. maddesi kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı doğrultusunda her iki şüpheli gözaltına alınmıştır."

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan gözaltına alınan Cansum Kaya ve Sinan Kaya'nın, polis sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.