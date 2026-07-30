Mesut Can Tomay'dan gözaltı sonrası videolu paylaşım! Helallik istedi

Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Mesut Can Tomay sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla takipçilerine seslenen Tomay, şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde hakkımda yapılmış haberlerle ilgili sizinle böyle konuşmak istedim. Herhangi bir yazı falan paylaşmaktansa... Size haberdar etmek için aslında paylaşıyorum bunu, kendimi savunmaktan ziyade. Zaten gereken her şeyi en net ve dürüst biçimde savcılık makamı karşısında ifade ettim ama bugüne kadar beni severek takip etmiş, bana gülmüş, özellikle aklıma güvenip beni takip etmiş hiç kimsenin tabii ki beni böyle bir haberin içinde görmesini istemezdim.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Hele ki yaşça daha genç, küçük hiçbir kardeşin böyle bir haberle beni anmasını, böyle görmesini istemezdim. Hakkınızı helal edin. Sizden tek ricam yürüyen bu hukuki süreçte bu durumu yaptığım işle karıştırmamanız. Merak edip beni soran, iyi olup olmadığımı öğrenmek isteyen herkese teşekkür ederim, ben iyiyim. Zaten yakında sahnelerde falan bir yerde görüşür, dertleşiriz."

NE OLMUŞTU?

27 Temmuz'da Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir rezidansta çanta bulunduğu ihbarının ardından adrese gitti. Çanta içerisinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, çantayı almaya gelen S.Ç. gözaltına alındı.

S.Ç. ile yapılan görüşmede, kendisine ait olmayan çantayı rezidansta kalan M.T.Ö.'ye götürmek üzere geldiğini söylemesi üzerine M.T.Ö. de gözaltına alındı.

M.T.Ö. ifadesinde, uyuşturucu maddenin Mesut Can Tomay'a ait olduğunu ve ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması yürütüldüğü için Tomay'ın bu durumdan korktuğunu ve uyuşturucu maddeyi adresinde bulundurmadığını öne sürdü.

Gözaltına alınan şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.