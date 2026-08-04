Tesadüfen karşılaştılar hayatı değişti! Doğuştan engelliydi 21 yıl sonra ilk kez ayağa kalktı

Van'ın Erciş ilçesinde yaşamını sürdüren 21 yaşındaki yürüme engelli ve konuşma güçlüğü çeken Esma Akyol'un hayatı, yardım gönüllüsü Gökmen Sakin ile tanışmasıyla tamamen değişti. İhtiyaç sahibi ailelere erzak dağıtırken Esma ile yolları kesişen Sakin, genç kızın yardım çağrısını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bu samimi çağrıya İstanbul'da yaşayan Ercişli iş insanı Mehmet Hanifi Işık kayıtsız kalmadı ve Esma'nın umut yolculuğu başlamış oldu. Hayırsever iş insanı, Esma ve bir yakınının İstanbul'a gelmesini sağlayarak kalacakları evi kiraladı ve tüm tedavi masraflarını üstlendi.

ÜÇ AYLIK TEDAVİYLE GELEN MUCİZE

İstanbul'da çeşitli özel hastanelerde tetkiklerden geçen Esma Akyol'a , doktorlar tarafından Parkinson hastalığı teşhisi konuldu. Vakit kaybetmeden fizik tedavi ve ilaç sürecine başlanan Esma, yaklaşık üç ay süren tedavinin ardından inanılmaz bir ilerleme kaydetti. Doğduğundan beri yatağa bağımlı olan ve beslenmesi dahi yattığı yerden yapılabilen genç kız, uygulanan tedaviler sayesinde hayatında ilk kez ayakta durmayı başardı. Üstelik yaşadığı konuşma güçlüğünde de gözle görülür büyük bir düzelme meydana geldi.

SIRADA YÜRÜME HAYALİ VAR

Tedavisinin ardından memleketi Erciş'teki evine dönen Esma, telefonundaki eski fotoğraflara bakarak geldiği noktadan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Akyol, "Eskiden yatalak durumdaydım. Yemeklerim bile uzandığım yerden yediriliyordu. Konuşmakta çok zorlanıyordum. Şimdi ise ayakta durabiliyorum ve daha rahat konuşabiliyorum. Hayatta üç hayalim vardı. İkisini gerçekleştirdim. Geriye sadece yürümek kaldı. Eski resimlerime bakıyorum da arada dağlar kadar fark var. Şimdi kendimi daha iyi ifade edebiliyorum ve ayakta durabiliyorum. Bu küçüklüğümden beri kurduğum bir hayal. Buna sahip olmak için çok emek harcadım. Yakında kontrolüm var. Doktorlar uygun görürse beynime pil takılacak. İnşallah yürümeye başlarsam üniversite okumak istiyorum." dedi. (DHA)