Sağlıklı sanıp her gün yapıyoruz! Canan Karatay 'hastalık sebebi' diyerek uyardı

Prof. Dr. Canan Karatay, son yıllarda popüler hale gelen aralıklı oruç kavramına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karatay, günde iki kere beslenme kuralının asırlardır bilindiğini ve kendilerinin de bunu yıllardır anlattığını belirtti. İbn-i Sina'nın asırlar önce iki öğünün sağlıklı olduğunu, üç öğünün ise şeker hastalığına yol açtığını söylediğini hatırlatan Karatay, Türkiye'de yıllarca üç ana, üç ara öğün tavsiye edilmesinin toplum sağlığını bozan en büyük sebeplerden biri olduğunu ifade etti.

SIK YEMEK SİNDİRİM SİSTEMİNİ ALTÜST EDİYOR

Sık yemenin insan doğasına ve fizyolojisine aykırı olduğunu belirten Karatay, mideden bağırsaklara uzanan hazım sürecinin en az 12 saat sürdüğünü belirten Karatay, bu süre zarfında mide, bağırsak ve pankreasın yiyecekleri sindirmek için yoğun bir biyolojik mücadele verdiğini aktardı. Karatay, bu sindirim savaşı bitmeden yenilen her yeni öğünün veya ara atıştırmalığın vücudun tüm hormonal dengesini ve enzim sistemini altüst ettiğini, sık yemenin doğrudan hastalıklara davetiye çıkardığını dile getirdi.

"AÇLIKTAN KORKMAYIN, ÖZ BESLENİN"

Yurt dışından gelen her uygulamanın yeniymiş gibi sunulmasını eleştiren Karatay, yaş ilerledikçe günde tek öğünün bile yeterli olabileceğini iddia etti. İşlem görmüş gıdaların insanı doyurmadığını, aksine hücreleri aç bırakarak sürekli yeme isteği uyandırdığını söyleyen Karatay, "Açlıktan korkmayın, eğer sağlıklı bir şey yerseniz doğru dürüst yağıyla, proteiniyle, tuzuyla bunları yerseniz zaten acıkmıyorsunuz. Vücut onu hazmetmek için vakit harcıyor. Vücut hazmetme süreci içinde tekrar tekrar yerseniz bütün biyolojik sistem, biyokimyasal sistem altüst oluyor." dedi. Karatay, "Az yiyenin hekime, düz gidenin hakimle işi olmaz" atasözünü hatırlatarak sağlıklı yaşam için az ama öz yemenin şart olduğunu söyledi.