Ters yöne girmiş polislere saldırıp gazetecilere tükürmüştü: Tutuklandı

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Bursa'da otomobiliyle ters yöne girerek polislere saldıran ve olayı görüntüleyen basın mensuplarına da tüküren Büşra A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yanındaki şüpheli H.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

BASIN MENSUPLARINA BAĞIRIP TÜKÜRMÜŞTÜ

Dün gece saat 04.00 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, ana yolda otomobiliyle ters yönde ilerleyen Büşra A., durumu fark eden polis ekiplerince durdurulmuştu.

Ekiplerin alkol testi yapmak ve yasal işlem uygulamak istemesi üzerine Büşra A. ve araçta bulunan H.A., görevli polislere tepki göstererek saldırmaya çalışmıştı.

Arbede sırasında kendisinin sanatçı olduğunu iddia eden Büşra A., görüntü alan gazetecilere bağırarak kameralarına tükürmüştü.

Çıkan gerginlik esnasında aniden yere yığılan kadın sürücü, kısa bir süre sonra tekrar ayağa kalkarak bu defa polis aracına saldırmıştı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Polis ekiplerine zorluk çıkarmayı sürdüren Büşra A. ve beraberindeki H.A., ekiplerin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınarak gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin kullandığı otomobil ise olay yerine çağrılan çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına götürülmüştü.

Büşra A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi. (DHA)