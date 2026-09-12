Ters yönde ilerlerken yakalandı: Polislere saldırıp gazetecilere tükürdü

Bursa’da gece saatlerinde ana yola ters yönden giren sürücü Büşra A. ve yanındaki şahıs, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Alkollü olduğu değerlendirilen ve sanatçı olduğunu iddia eden sürücü, işlem yapmak isteyen polislere saldırırken olayı kaydeden basın mensuplarına tükürdü.

Polislere ve polis aracına saldıran şüpheliler güçlükle gözaltına alındı.

TERS YÖNE GİRDİ, POLİS DURDURDU

Olay, gece saat 04.00 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşandı. Ana yolda otomobiliyle ters yönde seyreden Büşra A., durumu fark eden polis ekipleri tarafından durduruldu.

Ekiplerin alkol testi yapmak ve cezai işlem uygulamak istemesi üzerine sürücü Büşra A. ve yanındaki şahıs polislere tepki göstererek saldırmaya kalkıştı.

GAZETECİLERE TÜKÜRDÜ, POLİS ARACINA SALDIRDI

Olay anında kendisinin sanatçı olduğunu öne süren Büşra A., görüntü alan basın mensuplarına bağırıp kameralara tükürdü. Çıkardığı arbede sırasında aniden yere yığılan kadın, kısa süre sonra tekrar ayağa kalkarak bu kez polis aracına saldırdı.

GÜÇLÜKLE GÖZALTINA ALINDI

Ekiplere uzun süre zorluk çıkaran Büşra A. ve yanındaki kişi, polisin müdahalesiyle güçlükle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Şüphelilerin kullandığı otomobil ise çekici marifetiyle olay yerinden kaldırılarak yediemin otoparkına çekildi. (DHA)