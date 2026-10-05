TELE2 Haber’in yeni adresi belli oldu

TELE1 çalışanlarının kurduğu ve YouTube üzerinden yayın yapan TELE2 Haber, yayınlarını sonlandırmasının ardından yeni yayın adresini duyurdu. TELE2 Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, yeni mecranın “Tele3 Haber” olduğunu açıkladı.

RTÜK LİSANS BEDELİ NEDENİYLE YAYINLAR SONA ERMİŞTİ

TELE2 programcısı Murat Taylan, daha önce yaptığı açıklamada RTÜK tarafından iki lisans için 2 milyon lira bedel talep edildiğini belirtmişti.

Taylan, şunları söylemişti:

“Televizyon kanalı kuramıyoruz. RTÜK TELE2 Haber yayına başladıktan kısa bir süre sonra iki lisans birden istedi bizden. RTÜK’ün önümüze koyduğu lisans talebi 2 milyon lira. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar bırakın RTÜK’e 2 milyon vermeyi kendi içimizde bile bir küçülmeye gitmeyi zorunlu kılacak ekonomik koşullar olunca haliyle yasal olarak bizden istenen sürenin sonuna geldiğimiz ve istenen lisans bedelini ödeyemeyeceğimiz için TELE2 Haber adıyla yaptığımız yayınları sonlandırma kararı aldık.”

YENİ ADRES “TELE3 HABER” OLDU

TELE2 Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, yayınların sona ermesinin ardından yeni yayın mecralarını duyurdu.

Sarılar, yaptığı paylaşımda yeni adresin “Tele3 Haber” olduğunu belirterek, “Yeni yayın mecramız Tele3 Haber siz izleyicilerimize emanet..” ifadelerini kullandı.