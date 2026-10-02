TELE2 Haber yayın hayatını sonlandırdı

TELE1’e kayyum atanmasının ardından kanal çalışanları tarafından kurulan ve internet üzerinden yayın yapan TELE2 Haber, yayın hayatını sonlandırma kararı aldı. TELE2 programcısı Murat Taylan, RTÜK’ün kanal için iki lisans talep ettiğini ve bu lisanslar için istenen 2 milyon liralık bedelin ekonomik koşullar nedeniyle karşılanamadığını açıkladı.

TELE2 HABER YAYINLARINI SONA ERDİRDİ

TELE1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanması ve kanala kayyum atanmasının ardından TELE1 çalışanları tarafından kurulan TELE2 Haber, internet üzerinden sürdürdüğü yayınlarını sonlandırdı. Kanalın son yayınında açıklamalarda bulunan TELE2 programcısı Murat Taylan, yayınların sona erdirilmesinin gerekçesinin RTÜK tarafından talep edilen lisans bedelinin karşılanamaması olduğunu belirtti.

RTÜK İKİ LİSANS İÇİN 2 MİLYON LİRA İSTEDİ

Taylan, TELE2 Haber’in yayın hayatına başlamasının ardından RTÜK’ün kısa süre içerisinde kendilerinden iki lisans talep ettiğini söyledi. Söz konusu lisanslar için RTÜK tarafından 2 milyon liralık bedel istendiğini belirten Taylan, mevcut ekonomik koşullar nedeniyle bu tutarı ödeyemeyeceklerini ifade etti.

Taylan, ekonomik şartların kanal içerisinde küçülmeyi dahi zorunlu hale getirdiğini belirterek, yasal olarak kendilerine tanınan sürenin sonuna gelinmesiyle birlikte yayınları sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı.

“LİSANS BEDELİNİ ÖDEYEMEYECEĞİMİZ İÇİN YAYINLARI SONLANDIRDIK”

TELE2 programcısı Murat Taylan, son yayında yaptığı açıklamada, RTÜK’ün talep ettiği lisans bedelini ekonomik koşullar nedeniyle karşılayamadıklarını söyledi. Taylan, şunları kaydetti:

“Televizyon kanalı kuramıyoruz. RTÜK biliyorsunuz TELE2 Haber yayına başladıktan kısa bir süre sonra iki lisans birden istedi bizden. RTÜK’ün önümüze koyduğu lisans talebi 2 milyon lira. Kendi içimizde bile bir küçülmeye gitmeyi zorunlu kılacak ekonomik koşullar olunca haliyle yasal olarak bizden istenen sürenin sonuna geldiğimiz ve istenen lisans bedelini ödeyemeyeceğimiz için TELE2 Haber adıyla yaptığımız yayınları sonlandırma kararı aldık.”