TELE2 ekibi Tele3 Haber ile geri dönüyor

TELE1 çalışanlarının girişimiyle kurulan ve YouTube platformu üzerinden yayın yapan TELE2 Haber, RTÜK'ün mali şartlarının ardından ekranını kapatmıştı. Kanalın yayına başlamasından kısa bir süre sonra harekete geçen denetleyici kurum, yayınların sürdürülebilmesi için iki lisans karşılığında toplam 2 milyon lira bedel talep etti.

"İSTENEN BEDELİ ÖDEYEMEYECEĞİMİZ İÇİN YAYINLARI SONLANDIRDIK"

Yayınların sonlandırılmasına neden olan süreci TELE2 programcısı Murat Taylan kamuoyuna duyurmuştu. Mevcut ekonomik koşullar altında söz konusu lisans ücretinin karşılanamayacağını vurgulayan Taylan, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Televizyon kanalı kuramıyoruz. RTÜK TELE2 Haber yayına başladıktan kısa bir süre sonra iki lisans birden istedi bizden. RTÜK’ün önümüze koyduğu lisans talebi 2 milyon lira. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar bırakın RTÜK’e 2 milyon vermeyi kendi içimizde bile bir küçülmeye gitmeyi zorunlu kılacak ekonomik koşullar olunca haliyle yasal olarak bizden istenen sürenin sonuna geldiğimiz ve istenen lisans bedelini ödeyemeyeceğimiz için TELE2 Haber adıyla yaptığımız yayınları sonlandırma kararı aldık.”

YENİ ADRES: TELE3 HABER

Lisans bedeli gerekçesiyle TELE2 Haber adıyla yapılan yayınların sona ermesinin ardından, ekip yeni adres arayışını tamamladı. TELE2 Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, ekibin yayın hayatına devam edeceği yeni mecrayı kamuoyuna açıkladı.

"YENİ YAYIN MECRAMIZ SİZ İZLEYİCİLERİMİZE EMANET"

Süleyman Sarılar, yaptığı duyuruda ekibin yoluna "Tele3 Haber" olarak devam edeceğini belirterek, “Yeni yayın mecramız Tele3 Haber siz izleyicilerimize emanet..” mesajını paylaştı.