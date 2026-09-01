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Halk TV Türkiye Tekirdağlı balıkçıların palamut sevinci: İlk günün bilançosu yüz güldürdü

Tekirdağlı balıkçıların palamut sevinci: İlk günün bilançosu yüz güldürdü

Av yasağının kalkmasıyla denize açılan Tekirdağlı balıkçılar limana ağ dolu palamutla döndü. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi bu sezon bolluk beklediklerini açıklarken, tezgahlarda yerini alan palamudun tane fiyatı 150 lira oldu.

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Tekirdağlı balıkçıların palamut sevinci: İlk günün bilançosu yüz güldürdü

Av yasağının kalkmasıyla birlikte Tekirdağ'da denize açılan balıkçıların ağlarına bol miktarda palamut takıldı. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, bu yıl palamudun bol olmasını beklediklerini söyledi.

Tekirdağ'da av yasağının sona ermesiyle balıkçılar heyecanla denize açıldı. Gece boyunca süren avın ardından tekneler bol palamutla limana döndü ve tezgahlar kısa sürede dolmaya başladı.

Tekirdağlı balıkçıların palamut sevinci: İlk günün bilançosu yüz güldürdü - Resim : 1

'BALIK BOL OLURSA HERKES SEVİNİR'

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, balıkçıların yüzünün palamutla güldüğünü belirtti. Bazı teknelerin avlanmak için Karadeniz'e gittiğini, bir kısmının ise Tekirdağ açıklarında faaliyetlerini sürdürdüğünü aktaran Pehlivanoğlu şunları söyledi:

Tekirdağlı balıkçıların palamut sevinci: İlk günün bilançosu yüz güldürdü - Resim : 2

"Bu yıl palamudun bol olmasını bekliyoruz. Bazı tekneler avlanmak için Karadeniz'e gitti. Bazı arkadaşlarımız Tekirdağ'da faaliyetlerini sürdürüyor. Balığın bol olması hem balıkçıları hem de vatandaşları sevindirir."

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TANE FİYATI 150 LİRA

Balıkçı Bekir Erol da tezgahların palamutla süslenmeye başladığını belirtti. Palamudun tanesi 150 liradan satışa sunulduğunu aktaran Erol, palamudun bu sezonun gözdesi olmasını beklediklerini ifade etti.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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