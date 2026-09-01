Tekirdağlı balıkçıların palamut sevinci: İlk günün bilançosu yüz güldürdü

Av yasağının kalkmasıyla birlikte Tekirdağ'da denize açılan balıkçıların ağlarına bol miktarda palamut takıldı. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, bu yıl palamudun bol olmasını beklediklerini söyledi.

Tekirdağ'da av yasağının sona ermesiyle balıkçılar heyecanla denize açıldı. Gece boyunca süren avın ardından tekneler bol palamutla limana döndü ve tezgahlar kısa sürede dolmaya başladı.

'BALIK BOL OLURSA HERKES SEVİNİR'

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, balıkçıların yüzünün palamutla güldüğünü belirtti. Bazı teknelerin avlanmak için Karadeniz'e gittiğini, bir kısmının ise Tekirdağ açıklarında faaliyetlerini sürdürdüğünü aktaran Pehlivanoğlu şunları söyledi:

"Bu yıl palamudun bol olmasını bekliyoruz. Bazı tekneler avlanmak için Karadeniz'e gitti. Bazı arkadaşlarımız Tekirdağ'da faaliyetlerini sürdürüyor. Balığın bol olması hem balıkçıları hem de vatandaşları sevindirir."

TANE FİYATI 150 LİRA

Balıkçı Bekir Erol da tezgahların palamutla süslenmeye başladığını belirtti. Palamudun tanesi 150 liradan satışa sunulduğunu aktaran Erol, palamudun bu sezonun gözdesi olmasını beklediklerini ifade etti.

(AA)