Samsun'da yasak bitti, tezgahlar şenlendi: Denizden balık fışkırıyor!

Samsun'da 4,5 aylık av yasağının sona ermesiyle balıkçılar gece saatlerinde denize açıldı. Sezonun ilk gününde tezgahları palamutun doldurduğu kentte, istavrit, mezgit ve barbun da yerini aldı.

Karadeniz'de 15 Nisan'dan bu yana süren av yasağı dün gece yarısı itibariyle sona erdi. Samsunlu balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek teknelerini denize sürdü, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sezonun ilk avları tezgahlara ulaştı.

PALAMUT TEZGAHA HAKİM

Yeni sezonun ilk gününde en dikkat çekici tablo palamut bolluğu oldu. 400 gram ve üzeri palamutlar tanesi 150 liradan alıcı bulurken, barbun kilosu 200, mezgit 250, istavrit ise 150 liradan satışa sunuldu.

'DENİZ PALAMUT FIŞKIRIYOR'

Balıkçı Yahya Kıyak (23), palamutun 1-2 haftadır kendini belli ettiğini söyleyerek "Yasak bitti. Palamut balığı bol. Deniz palamut fışkırıyor. Bugün tezgahlarımıza palamut dışında, mezgidimiz, istavritimiz, barbunumuz da var. Bu sene vatandaş bol bol palamut yiyecek, lüfer yiyecek, çinekop yiyecek. Yalnız bu sene vatandaş hamsiye biraz hasret kalacak. Ama palamut, mezgit, istavrit, somon, levrek, çupra gibi balıklar bol olacak. Vatandaşlarımız bol bol dolaplarını doldursun" dedi.

FİYATLAR DÜŞECEK

Balıkçı Batuhan Çağlayan (37) ise bolluğun fiyatlara yansıyacağını vurgulayarak "Şu anda 400 gramlık palamutları 150 liraya veriyoruz ama ilerleyen tarihlerde daha da çok bollanacak. Şu anda fiyatlar iyi başladı. Balıklar bollandıkça da fiyatlar düşecek" diye konuştu.

Vatandaşlar da taze balık almak için sabahın erken saatlerinde tezgah başına geldi. Yeni sezonun bereketli geçmesini dileyen alıcılar, bu yıl bol bol balık tüketeceklerini söyledi.

(DHA)