Tehdit yağdırdılar, lastiklerini bıçakladılar: Aracını çekmedi diye dehşeti yaşattılar!

Ankara’nın Altındağ ilçesinde park yeri yüzünden çıkan tartışma magandalığa dönüştü. arabasını çekmek istemeyen bir sürücü tehdit ve hakaretlere maruz kaldı. Üstüne bir de otomobilin lastiklerinin patlatıldı. Dehşet anları anbean cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklandı.

MAHALLE ARASINDA TEHDİT ETTİ, OTOMOBİLİN LASTİKLERİNİ PATLATTI

Sokakta başlayan park yeri gerginliği kısa sürede hakaret ve tehditlere dönüştü. Aracını bulunduğu noktadan çıkarmayacağını belirten sürücüye öfkelenen 3 kişilik gruptan kişilerden biri, otomobilin iki arka lastiğini patlattı.

Çevredekilerin panik içerisinde izlediği o anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

OTOPARK DA KAÇAK ÇIKTI

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, olayın yaşandığı alanın amacı dışında, kaçak bir otopark gibi işletilmeye çalışıldığı tespit edildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERLERİ ARANIYOR

Görüntülerden kimlikleri belirlenen şüphelilerden biri düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisin kaçan diğer iki şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. (DHA)