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Halk TV Türkiye Gaziantep'te arkadaşına bıçak çekti: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Gaziantep'te arkadaşına bıçak çekti: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Sokakta tartışan 18 yaşındaki Mehmet Ali Başaran ve 19 yaşındaki Ö.Ş. arasında kavga büyüdü. Ö.Ş. bıçağını arkadaşına sapladı. Polis katil zanlısını suç aletiyle yakaladı.

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Gaziantep'te arkadaşına bıçak çekti: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Gaziantep'te korkunç arkadaş kavgasında 18 yaşındaki Mehmet Ali Başaran hayata gözlerini yumdu. Tartıştığı arkadaşı bıçaklanan Mehmet Ali Başaran, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan 19 yaşındaki şüpheli Ö.Ş. ise suç aleti bıçakla polis ekiplerince yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Güneş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ali Başaran ile arkadaşı Ö.Ş. arasında sokak ortasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BAŞARAN KANLAR İÇİNDE SAĞLIK EKİPLERİNİ BEKLEDİ

Yaşanan arbede sırasında Ö.Ş., üzerinde bulundurduğu bıçakla Mehmet Ali Başaran’ı ağır yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan genci görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Mehmet Ali Başaran, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep'te arkadaşına bıçak çekti: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Resim : 1

Ö.Ş. SUÇ ALETİ BIÇAKLA YAKALANDI

Cenaze Gaziantep Adli Tıp Morguna kaldırılırken olayın ardından kaçan şüpheli Ö.Ş ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aleti bıçakla yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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