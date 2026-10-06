Tedavi için gittiği hastaneden kaçtı 5 gün sonra dağda bulundu: Nasıl hayatta kaldığı ortaya çıktı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 5 gün önce gittiği hastanede serum takılacağı sırada kaçan İzzet T., kayıplara karıştı.

Ekiplerin arama çalışmaları sonucu dağlık alanda sağ bulunan 60 yaşındaki adamın, tarlalardan topladığı domates ve biberleri yiyerek hayatta kaldığı öğrenildi.

SERUM TAKILACAKKEN KAYIPLARA KARIŞTI

5 gün önce yalnız yaşayan İzzet T., rahatsızlanınca akrabaları tarafından Ereğli Devlet Hastanesi’ne getirildi. Muayene işlemleri yapılıp serum takılacağı esnada İzzet T., hastaneden ayrıldı.

Yakınları bir daha kendisinden haber alamayınca kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri yaptıkları incelemede İzzet T.’nin hastane çevresindeki dağlık alana gittiği tespit edildi.

5 GÜN SONRA DAĞDA BULUNDU

Jandarma ve polis ekiplerinin arama çalışması sayesinde İzzet T. kaybolduktan 5 gün sonra sağ olarak bulundu.

Sağlık kontrolleri için hastaneye getirilen İzzet T.’nin bahçelerden topladığı biber ve domateslerle beslendiği öğrenildi. İzzet T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)F