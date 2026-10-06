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Tedavi için gittiği hastaneden kaçtı 5 gün sonra dağda bulundu: Nasıl hayatta kaldığı ortaya çıktı

Zonguldak'ta tedavi için gittiği hastanede kaçan İzzet T. 5 gün sonra dağda bulundu. 60 yaşındaki adamın dağda topladığı biber ve domatesle hayatta kaldığı ortaya çıktı.

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Tedavi için gittiği hastaneden kaçtı 5 gün sonra dağda bulundu: Nasıl hayatta kaldığı ortaya çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 5 gün önce gittiği hastanede serum takılacağı sırada kaçan İzzet T., kayıplara karıştı.

Ekiplerin arama çalışmaları sonucu dağlık alanda sağ bulunan 60 yaşındaki adamın, tarlalardan topladığı domates ve biberleri yiyerek hayatta kaldığı öğrenildi.

SERUM TAKILACAKKEN KAYIPLARA KARIŞTI

5 gün önce yalnız yaşayan İzzet T., rahatsızlanınca akrabaları tarafından Ereğli Devlet Hastanesi’ne getirildi. Muayene işlemleri yapılıp serum takılacağı esnada İzzet T., hastaneden ayrıldı.

Tedavi için gittiği hastaneden kaçtı 5 gün sonra dağda bulundu: Nasıl hayatta kaldığı ortaya çıktı - Resim : 1

Yakınları bir daha kendisinden haber alamayınca kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri yaptıkları incelemede İzzet T.’nin hastane çevresindeki dağlık alana gittiği tespit edildi.

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5 GÜN SONRA DAĞDA BULUNDU

Jandarma ve polis ekiplerinin arama çalışması sayesinde İzzet T. kaybolduktan 5 gün sonra sağ olarak bulundu.

Tedavi için gittiği hastaneden kaçtı 5 gün sonra dağda bulundu: Nasıl hayatta kaldığı ortaya çıktı - Resim : 3

Sağlık kontrolleri için hastaneye getirilen İzzet T.’nin bahçelerden topladığı biber ve domateslerle beslendiği öğrenildi. İzzet T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)F

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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