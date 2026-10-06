Adliyede tekme yumruklu kavga: 2 yaralı, 6 kişi serbest bırakıldı

Olay, öğle saatlerinde Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bulunan Diyarbakır Adliyesi’nde meydana geldi. Adliyenin 3'üncü katında, duruşma salonlarının bulunduğu koridorda duruşma sırasını bekleyen iki taraf arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Koridorda yaşanan arbede sırasında aldıkları darbeler sonucu 2 kişi yaralandı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kavganın ardından yapılan ihbar üzerine adliye binasına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi adliye koridorunda yaptı. Polis ekipleri ise kavgaya karıştığını tespit ettiği 6 kişiyi gözaltına aldı.

Olayın ardından adliye içerisindeki güvenlik durumuyla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST BIRAKILDI

Adliyedeki kavgada yaralanan 2 kişi, kaldırıldıkları hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 6 kişi ise emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

TARAFLAR BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Duruşma öncesi adliye koridorunu kavgayla savaş alanına çeviren tarafların emniyetteki işlemleri sırasında birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Adliyede yaşanan olayla ilgili başlatılan adli inceleme sürüyor.