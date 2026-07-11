TBMM'nin bilmeyip Trump'ın bildiği savaş kararına Özel'den sert tepki: Skandaldır!

Trump NATO zirvesi için geldiği Ankara'da iki defa “Erdoğan, İran’ın yanında İsrail’le savaşabilirdi. Onu ben durdurdum” demişti. Bu sözler halen gündemdeki yerini korurken Özel'den sert tepki geldi. Özel, Türkiye'nin savaşa gireceğini Meclis'in bilmeyip Trump'ın bilmesinetepki gösterip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki suskunluğunun da itiraf olduğunu şu ifadeler ile söyledi:

Türkiye’nin savaşa gireceğini Meclis bilmiyor, muhalefet partileri bilmiyor, kamuoyu bilmiyor, bir tek Trump biliyor ve Erdoğan’ı ikna ediyor. Bu gerçekse de skandal, yalansa yalanlanmaması da skandal. Şimdi Erdoğan’ın bu suskunluğu bir itiraf. Evet diyor, biz savaşa girecektik, beni Trump durdurdu.

"ANKARA'DA KALDIĞI GECE İRAN'A SALDIRI EMRİ VERDİ"

Nefes'ten Deniz Zeyrek'e konuşan Özel, Trump'ın Ankara'da sarf ettiği 'savaş' sözlerine tepki gösterdi. İran'a saldırı emrinin de Ankara'da verildiğini hatırlatan Özel, "Onun orada başkentinde olduğun gün komşusuna Müslüman bir ülkeye saldırı emri veriyorsan bu kabul edilecek bir şey değil.” dedi.

İran'ın Trump Ankara'dayken vurulmasının kabul edilemeyecek bir durum olduğnu belirten Özel, diplomaside bunun yerinin olmadığını söyledi:

"Bir defa Türkiye’deyken İran’ın vurulması kabul edilebilecek bir şey değil. Yani bütün diplomatik kural ve teamüllere aykırı. Bırakın yani bir ülkeyi ziyaret ederken başka bir ülkeyi vurmayı, o ülkenin komşusu hakkında olumsuz yorum yapmak bile diplomatik skandaldır. Diplomaside yok bu. Trump geldi komşumuza saldırdı. Ankara’da kaldığı gece İran’a saldırı emri verdi."

"RUSYA BAŞKA BİR KRİZ ALANI"

Özel, Erdoğan'ın Putin'den uzaklaşıp Trump ile yakınlaşmasını ve Putin'in uzun zamandan beri Erdoğan ile yüz yüze görüşmemesinin başka bir kriz alanı olduğunu ve oraya da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi:

Putin Türkiye’nin, daha doğrusu Rusya, Türkiye’nin NATO üyesi olduğunu hazmetti. Ancak Erdoğan’ın Putin’den uzaklaşıp Trump’a yakınlaşması, Putin’in Erdoğan’la yüz yüze çok uzun süredir görüşmüyor olması başka bir kriz alanı, oraya da dikkat etmek lazım.

"NATO'CULUK BAŞKA BİR ŞEY"

NATO'ya üye olmayı önemli bulduğunu kaydeden Özel, NATO'cu olmanın farklı bir durum olduğunu belirtti:

Biz NATO üyesi olmayı önemli buluyoruz ama NATO’culuk başka bir şey, Trumpçılık başka bir şey. İktidar tarafı medyasıyla siyaseti falan birden NATO’cu oldular, birden Trumpçı oldular. Trump eşittir, NATO eşittir, Amerika eşittir, Trump. Yani bu kadar kısa vadeli, bu kadar boş bir iş olmaz.