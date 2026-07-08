Erdoğan ile Trump arasındaki 'yakın ilişki" dünya basınında!

Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ilk günü, yalnızca ittifakın güvenlik gündemiyle değil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın gerçekleştirdiği görüşmeyle de uluslararası kamuoyunun odağına yerleşti. Zirvenin ikinci gününde liderler savunma harcamaları, Ukrayna savaşı, Avrupa'nın güvenliği ve NATO'nun geleceği başlıklarında resmi oturumlarda bir araya gelirken, dünya medyası ilk gün yaşanan diplomatik temasların etkisini değerlendirmeyi sürdürüyor.

Ankara'ya ulaşmasının ardından ilk resmi temasını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştiren Trump, görüşme sonrasında Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışı konusunda yeşil ışık yaktı. ABD Başkanı ayrıca, Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağı açıklamalarıyla da dikkat çekti. Akşam saatlerinde ise zirveye katılan liderler ve eşleri resmi akşam yemeğinde bir araya geldi.

"SICAK KARŞILAMA" ABD MEDYASINDA

Amerikan CNN International görüşmenin savunma boyutuna odaklandı. Kanal, Trump'ın F-35 satışı konusunda yakın zamanda karar verileceğini açıklamasını öne çıkarırken, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye uygulanan yaptırımların hafifletilebileceğine yönelik mesajlarını da ekranlarına taşıdı.

NBC News ise Trump'ın NATO'ya yönelik eleştirel söylemini sürdürdüğünü aktarırken, zirvenin gündeminde ittifak içindeki yük paylaşımı tartışmalarının öne çıktığını değerlendirdi.

Fox News ise, Erdoğan'ın Trump'ı samimi bir atmosferde karşılamasını haberlerinin merkezine taşıdı. Kanal, iki lider arasındaki diyaloğun önceki dönemlere kıyasla daha sıcak bir görüntü verdiğini vurguladı.

Politico ise Avrupalı liderlerin Trump'ın zirveye yeni uzlaşmalar oluşturma hedefiyle geldiğini düşündüğünü ancak ABD Başkanı'nın açıklamalarının NATO'nun geleceğine ilişkin soru işaretlerini tamamen ortadan kaldırmadığını aktardı.

ALMANYA GÖRÜŞMEYİ CANLI YAYINLADI

Alman Welt TV, Erdoğan-Trump görüşmesini canlı yayınla izleyicilerine aktarırken, Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Rusya ile diyalog kurabilen az sayıdaki NATO ülkelerinden biri olduğuna dikkat çekti. Kanalın yorumlarında Ankara'nın son dönemde yürüttüğü diplomatik girişimlerin uluslararası krizlerde önemli bir denge unsuru haline geldiği ifade edildi.

İngiltere merkezli The Guardian ise Trump'ın NATO'ya yönelik eleştirilerini ve Grönland konusundaki açıklamalarını öne çıkardı. Gazete, Trump'ın ittifakın işleyişine yönelik eleştirilerini Ankara'da da sürdürdüğünü yazdı.

France 24, Ankara'daki zirvenin yalnızca NATO'nun savunma planları açısından değil, Washington-Ankara ilişkilerinin geleceği bakımından da kritik bir dönüm noktası olabileceğini değerlendirdi.

Reuters ise haber analizinde Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede savunma iş birliği, Ukrayna savaşı ve bölgesel güvenlik başlıklarının öne çıktığını aktarırken, F-35 mesajlarının uluslararası savunma çevrelerinde yakından takip edildiğini vurguladı.

Bloomberg de Trump'ın Türkiye ile savunma alanındaki ilişkileri yeniden şekillendirebilecek açıklamalarının piyasalarda ve diplomatik çevrelerde dikkatle izlendiğini belirterek, Ankara'daki temasların NATO'nun geleceğine ilişkin tartışmalarda önemli bir başlık haline geldiğini yazdı.

ORTADOĞU'DAN DİKKAT ÇEKEN ANALİZLER

Al Jazeera, Trump'ın Türkiye'nin bölgesel krizlerde oynadığı role ilişkin sözlerini manşetlerine taşıdı. Haberde, Trump'ın Ankara'nın özellikle İran başta olmak üzere bölgedeki aktörlerle kurduğu iletişimin önemine dikkat çektiği belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The National, Erdoğan-Trump görüşmesini "zirvenin en kritik ikili temaslarından biri" olarak nitelendirirken, iki ülke arasında savunma sanayii alanında yeni bir dönemin başlayabileceği yorumlarına yer verdi.

Suudi Arabistan merkezli Arab News ise Türkiye'nin hem NATO üyesi kimliği hem de Orta Doğu diplomasisindeki etkisi sayesinde zirvenin en dikkat çeken ülkelerinden biri olduğunu değerlendirdi.

KRİTİK GÜN

Bugün gerçekleştirilecek liderler oturumlarında savunma harcamaları, Ukrayna'ya verilecek destek, Avrupa'nın güvenlik mimarisi ve NATO'nun uzun vadeli stratejisinin masaya yatırılması beklenirken, dünya basını Ankara'dan gelecek yeni mesajları yakından izlemeyi sürdürüyor.