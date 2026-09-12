Tayfun Kahraman’dan boşanma yorumlarına tepki geldi! 'Ayrılmış olsak da...' dedi, noktayı koydu

Gezi Davası kapsamında 4,5 yıldır tutuklu bulunan Şehir Planlamacısı Dr. Tayfun Kahraman ve Meriç Demir, 2 gün önce evliliklerini sonlandırdıklarını duyurmalarının ardından gelen yorumlara açıklık getirdi.

Meriç Demir’in boşanma sonrası yaptığı "Tek konuşulması gereken adaletsizliktir" vurgusunun ardından, Tayfun Kahraman da sosyal medya hesabından "Meriç her zaman, özellikle bu hukuksuzluk karşısında en büyük destekçim oldu" ifadelerini kullandığı bir mesaj paylaşarak özel hayatlarına ve mahremiyetlerine saygı duyulmasını istedi.

TAYFUN KAHRAMAN: "KİŞİLİĞİMİZE SALDIRI ŞEKLİNDEKİ YORUMLARI KABUL ETMİYORUM"

Meriç Demir’in mesajını alıntılayarak sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan Dr. Tayfun Kahraman ise kamuoyundaki bazı yorumlara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğimize dair ortak alınmış kararımıza yönelik bazı yorumları anlamak olanaksız.

Meriç her zaman, özellikle bu hukuksuzluk karşısında en büyük destekçim oldu ve biz ayrılmış olsak da özverili desteğinin devam edeceğine dair inancım tam.

Kişiliğimize saldırı şeklindeki yorumları kabul etmediğimi, mahremiyetimize ve özel hayatlarımıza saygı duyulmasını beklediğimi bu yorumları görünce bildirmek zorunda kaldım.

Hassasiyetiniz için teşekkürler."

BOŞANMA KARARI SONRASI MERİÇ DEMİR'DEN ADALET VURGUSU

Evliliklerini ortak kararla bitirdiklerini açıklayan Meriç Demir, sürecin ardından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün Tayfun Kahraman ile evliliğimizi ortak aldığımız bir karar ile sonlandırdık.

Kişisel hayatımızın mahrem konuları ile kamuoyunu meşgul etmeyi doğru bulmuyoruz.

Ancak konuya gösterilen hassasiyetin esas nedeni ve zaten tek konuşulması gereken de adaletsizliktir;

Tek konuşulması gereken; Tayfun Kahraman hakkında verilen Anayasa Mahkemesi kararının halen resmi gazetede yayınlanmamış olması ve hakkında daha önce verilen kararlara rağmen halen özgürlüğüne kavuşmamış olmasıdır.

Tayfun Kahraman’ın masumiyetine ve mağduriyetine ben kefilim.

Dilerim ki herkes için hak ve adalet en kısa sürede tecelli eder.

Sözüme kıymet veren ve konuya hassasiyet gösteren herkese teşekkür ederim. Meriç Demir"