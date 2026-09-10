Tayfun Kahraman ve Meriç Demir boşandı! İkisi de açıklama yaptı

Gezi davasında aldığı tartışmalı ceza nedeniyle 4,5 yıldır tutuklu bulunan Şehir Planlamacısı Tayfun Kahraman, boşandığını açıkladı. Kahraman, Meriç Demir ile ortak karar vererek evlilik akitlerini bitirdiklerini bildirdi. Kahraman'ın ardından Meriç Demir de açıklama yaptı. Demir, konuşulması gereken tek şeyin Kahraman'ın masumiyeti olduğunu söyledi.

KAHRAMAN: HASSASİYETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

Kahraman, gizlilik kararına karşı boşanma davalarının haber yapılmasına gelen tepkilere ilişkin de konuştu. Kahraman, mahremiyetlerini korunması için gelen desteğe teşekkür etti.

Kahraman, X isimli sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Aldığımız ortak karar sonucu bugün görülen duruşmada Meriç DEMİR ile evlilik akdimizi sona erdirdik. Mahremiyetimizin korunması hususunda duyduğumuz hassasiyete ilişkin anlayışınız için teşekkür ederim. Silivri'den sevgi ve selamlarımla..."

DEMİR: KONUŞULMASI GEREKEN TEK ŞEY BU

Kahraman'ın açıklamasının ardından Demir de X hesabından şunları ifade etti:

"Bugün Tayfun Kahraman ile evliliğimizi ortak aldığımız bir karar ile sonlandırdık.

Kişisel hayatımızın mahrem konuları ile kamuoyunu meşgul etmeyi doğru bulmuyoruz.

Ancak konuya gösterilen hassasiyetin esas nedeni ve zaten tek konuşulması gereken de adaletsizliktir;

Tek konuşulması gereken; Tayfun Kahraman hakkında verilen Anayasa Mahkemesi kararının halen resmi gazetede yayınlanmamış olması ve hakkında daha önce verilen kararlara rağmen halen özgürlüğüne kavuşmamış olmasıdır.

Tayfun Kahraman’ın masumiyetine ve mağduriyetine ben kefilim.

Dilerim ki herkes için hak ve adalet en kısa sürede tecelli eder.

Sözüme kıymet veren ve konuya hassasiyet gösteren herkese teşekkür ederim."