Tanesi 50 liradan yok satıyor: Bir gelen 30 tane alıyor!

Sinop'un Türkeli ilçesinde gece saatlerinde denize açılan kıyı balıkçıları, tek seferde yakaladıkları yaklaşık 3 bin palamut ile limana döndü. Küçük tekneleriyle Yalı Mahallesi açıklarında ağ atan balıkçıların yakaladığı dev mahsul, tezgahlardaki etiketleri doğrudan aşağı çekti.

FİYATLAR 50 LİRAYA KADAR GERİLEDİ

Daha önce tanesi 75 ila 100 lira arasında satılan palamudun adet fiyatı yaşanan bollukla birlikte 50 liraya kadar geriledi.

Kıyıya yanaşan teknelerdeki bereketi değerlendiren balıkçı Engin Özçelik, yurttaşların dondurucularını doldurmak için 20-30 adet balık aldığını belirterek, "Kışın balığın az olduğu dönemlerde tüketiyorlar. Amacımız, bütün sofraları balıkla buluşturmak. Balık bereketi böyle devam ederse fiyatlar daha da düşebilir." dedi.

BALIKÇIDAN BEREKET TEMENNİSİ

Karadeniz sularında küçük teknelerle yürütülen av mesaisinin tüm camiaya kazanç getirmesini dileyen balıkçı Mehmet Tekin, yakalanan verimin sezona moral verdiğini kaydetti. Sahadaki hareketliliğin sürmesini istediklerini dile getiren Tekin, "Sezonun böyle devam etmesini umut ediyoruz. Balık bol. Tüm balıkçı arkadaşlarımıza bereketli bir sezon diliyorum." şeklinde konuştu.

(AA)