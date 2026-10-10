Tanesi 40 liraya kadar düştü: Alan poşet poşet evine götürüyor

Karadeniz sularında yaşanan av bereketi, Kastamonu kıyılarındaki balık tezgahlarını hareketlendirdi. İnebolu ilçesinde denizden kasalar dolusu çıkarılan mahsul, hem balıkçı esnafının hem de tüketicinin yüzünü güldürdü.

KİLOLUK PALAMUT 40 LİRAYA İNDİ

Denizlerde bu sezon bol miktarda yakalanan palamutlar doğrudan etiketlere yansıdı. İnebolu pazarında bir kilogramlık palamutların adet fiyatı 40 liraya kadar geriledi. Tezgahlara inen uygun fiyatlı ürünler, çarşıda alışveriş yapan yurttaşların en çok yöneldiği yiyecek oldu.

MUTFAKLARA BEREKET GELDİ

Kıyı şeridinde yaşanan hareketlilik hem balıkçı teknelerine hem de hane bütçelerine nefes aldırdı. Sezonun son derece verimli geçtiğini belirten bölge balıkçıları, yakalanan bolluğun tezgahlardaki canlılığı artırdığını ifade etti. Karadeniz palamudunun ucuzlaması sayesinde sofralara bereket taşındı.

(DHA)