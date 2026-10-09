Pahalı balık daha kaliteli yanılgısı resmen çöktü: Somonun tahtı devriliyor!

Sağlıklı beslenmenin ve güçlü bir kas yapısının vazgeçilmezi olan balık hakkında bildiğiniz tüm ezberler bozuluyor. Çoğu kişi balığın boyutu büyüdükçe veya etiketteki fiyatı arttıkça protein değerinin yükseldiğini düşünür. Ancak FoodData Central tarafından açıklanan resmi veriler bu algıyı tamamen yerle bir etti. Yapılan araştırmada öyle bir detay ortaya çıktı ki, sofralarımızın en mütevazı balığı somon, levrek ve çipura gibi devleri geride bıraktı.

DİYETİSYENLERİN GÖZDESİ DİP BALIKLARI

Dip balıklarının lezzetli temsilcisi mezgit, 100 gramında sunduğu 22 gramlık protein ve yok denecek kadar az yağ oranıyla listenin 10. sırasında yer alıyor. Izgaraların şahı çipura 22-23 gram protein, fosfor ve B vitaminleriyle 9. sırada kendine yer bulurken; sporcuların favorisi beyaz etli morina ise 22-23 gramlık proteiniyle 8. sıraya yerleşiyor.

LEVREK, ALABALIK VE USKUMRU SIRALAMAYI DEĞİŞTİRDİ

Ezeli rakibi çipurayı burun farkıyla geçen levrek, 23-24 gram protein oranıyla 7. sırada yer alarak doyurucu bir alternatif sunuyor. Tatlı suların lideri alabalık 23-24 gram protein gücünün yanında devasa B12 deposuyla 6. sırayı alırken, kalp dostu omega-3 zengini uskumru ise 24-25 gramlık proteiniyle 5. sıraya kadar tırmanıyor.

KÜÇÜK DEVLER SAHNEYE ÇIKTI

Boyuna bakılmaması gereken sardalya, 24-25 gramlık proteininin yanı sıra ince kılçıklarıyla tüketildiğinde kalsiyum bombasına dönüşerek 4. sıraya yerleşiyor. Tezgahların en popüler ve pahalı ismi olan somon ise 25-26 gramlık proteiniyle ancak 3. sırada kendine yer bulabiliyor.

BOYUNA BAKIP KÜÇÜMSENİYORDU

Sofralarımızın mütevazı lezzeti hamsi, 100 gramında sunduğu tam 29 gram proteinle ezberleri tamamen bozuyor. Boyutuna bakıp küçümsenen hamsi; somon, levrek ve çipurayı açık ara geride bırakarak zirvenin ortağı oluyor.

SOMONU BİLE GERİDE BIRAKTI

Zirveyi hamsi ile paylaşan ton balığı ise 100 gram pişmiş etindeki 29 gramlık protein oranıyla kas kütlesini artırmak isteyenlerin bir numaralı tercihi olarak liderlik tahtını koruyor.